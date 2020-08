Real Madrid piensa en el Manchester City; Guardiola es cuidadoso del equipo blanco

La plantilla del Real Madrid completó este viernes la cuarta sesión preparatoria de la semana, en la que inició la cuenta atrás para regresar a la Liga de Campeones de fútbol y afrontar dentro de siete días en Manchester, contra el City, el partido de vuelta de los octavos de final.

El técnico francés Zinedine Zidane dirigió a sus hombres en una sesión que arrancó con ejercicios de elasticidad, esfuerzo y resistencia y en la que luego predominó el trabajo de control de balón y presión, antes de disputar un partido en dimensiones de juego reducidas, según informó el club.

Los campeones de liga regresarán este sábado a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para seguir con la preparación del encuentro decisivo del día 7, en el que deben remontar el 1-2 encajado en el Bernabéu, sin su capitán Sergio Ramos, expulsado en la ida por una falta sobre Gabriel Jesús en el tramo final del partido.

La plantilla blanca, a excepción de Mariano por su resultado positivo en el test de la COVID-19, reanudó el trabajo el pasado día 28, después de disfrutar de unos días de descanso tras el final de la Liga y la consecución del título, el número 34 para el club.

Guardiola: "Si Hay un equipo que pueda darle la vuelta es el Real Madrid"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en una entrevista con Dazn que si hay un equipo capaz de dar la vuelta a la eliminatoria de Liga de Campeones del próximo 7 de agosto es el Real Madrid.

"Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo", dijo el entrenador español, que partirá con una ventaja al ganar 1-2 en el Santiago Bernabéu.

"No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern. Conocen estas competiciones y las saben jugar".

Sobre su rival en el banquillo, Zinedine Zidane, Guardiola solo tuvo halagos.

"Como jugador fue, bua… ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente pueda no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él", dijo Guardiola.

