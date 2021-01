Reginald Preciado, canjeado de los Padres de San Diego a los Cachorros de Chicago

El jugador de cuadro Reginald Preciado que jugó el año pasado con los Padres de San Diego fue canjeado a los Cachorros de Chicago.

En la negociación participaron siete peloteros y entre ellos, está Preciado, que fue pedido por la organización de Chicago.

El chiricano Preciado que firmó el año pasado con San Diego, llega al equipo de Chicago siendo el prospecto número 11 de los Padres.

"El panameño Preciado, de 17 años, encabeza el paquete de prospectos que llegarían a los Cachorros. Caissie y Mena tienen 18 años cada uno, mientras que Santana tiene 20 años", describe una nota de la mlb.com.

De esta manera, Preciado se uniría a los Cahorros, organización, donde también pertenece el receptor Miguel Amaya.

Preciado firmó el año pasado para los Padres por el monto de 1.3 millones, la más costosa por un pelotero panameño, superando a la de Miguel Amaya que fue 1.2 millones de doláres.

El jugador de cuadro, jugó en los torneos nacional y fue parte del seleccionado naconal Sub-15.

"Me siento muy feliz, es algo que no puedo explicar y que solo me nace llorar, estoy sintiendo una alegría inexplicable, pero no dejo de agradecerle primero a Dios por permitirme vivir este hermoso momento, que es el sueño de cada deportista de béisbol, a mi padre que es el ejemplo que siempre seguí, la motivación más grande y principalmente mi héroe, quién me enseñó este deporte, a mi madre a quién amo, gracias por estar siempre a mi lado, sólo me queda disfrutar este primer paso, que apenas es el comienzo de llegar lejos, siempre de la mano de Dios" expresó el joven deportista, cuando firmó su contrato con los Padres de San Diego.

Por su parte, Víctor Preciado, padre de Reggie y quién es ex jugador de béisbol de la provincia de Chiriquí, guiar a su hijo ha sido un trabajo fácil, ya que es un joven con principios y quien siempre siguió el béisbol.