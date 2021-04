Román Torres: 'Por la selección voy hasta el final'

El central Román Torres dio su explicación sobre lo ocurrido al no ser convocado por el técnico Thomas Christiansen y reiteró que a la selección de Panamá, "yo nunca voy a decir que no".

Versión impresa

Torres fue excluido de la convocatoria para los partidos de Barbados y Dominica por el técnico Thomas Christiansen, quien indicó que el jugador no fue llamado debido que pidió minutos de juego, algo que él no podría garantizar.

"Yo necesito gente que tenga a la selección y el país por encima de sí mismo" añadió Christansen en ese momento.

"Mazinger" agregó se sorprendió por esas palabras de Christiansen, "yo tengo 16 años en la selección". Que no había hablado anteriormente, debido que no era el momento y también venían los juegos eliminatorios de Panamá. "Yo quería hablar, pero no lo hice antes, no quería crear mal ambiente, dijo el central en una Instagram Live de datitosrivera dirigido por Roberto Rivera.

Román dio su versión, admitió que conversó con Christiansen y el técnico le dijo que tenía sus once titulares y que él "no encajaba" en el sistema que se utilizaría para el juego Barbados que se ganó 1-0.

"Pero no es obligación que yo tenga minutos, yo siempre voy a estar ahí para apoyar a la selección", dijo el central y agregó que lo haría dentro y fuera de la cancha.

El jugador del Cartaginés explicó que le preguntó al Christiansen sí tendría minutos para el segundo partido, algo que el técnico no le garantizó y que el estratega le añadió que de no estar de acuerdo con lo planteado lo sacaría de la convocatoria.

Torres argumentó que al escuchar eso pidió que lo sacara de la convocatoria y que le diera la oportunidad a otro jugador, debido que se encuentra bien físicamente, está con su club, con partidos, jugando y teniendo ritmo de juego, algo que necesita.

VEA TAMBIÉN: Panameño esgrimista Julio Arias apunta al Cairo

"Mazinger" añadió que cuando el técnico considere que él se encuentra bien, lo pueda convocar nuevamente y se mostró dispuesto ir a la banca y que para llegar al éxito (Catar 2022) "hay que unirse".

No es que Román Torres está peleado, molesto, hay que buscar soluciones, es la unión, hablar las cosas y salir adelante, admitió el jugador.

"No quiero crear controversias", reiteró Román Torres, quien añadió que trabajará fuerte para ser tomando en cuenta para los próximos partidos de junio, jugar la Copa Oro y llegar a otro Mundial que sería Catar 2022.

Torres agregó también que es importante que Panamá juegue en junio su partido de local.