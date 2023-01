Samuel Durán vive su gran momento para el Panamá Championship

El camino al éxito en el golf, es similar al de las otras disciplinas deportivas; está lleno de altas, bajas, pero también se logran sueños como el de Samuel Durán y Jean Paul Ducruet, quienes estarán este jueves participando en el Panamá Championship que forma parte del Korn Ferry Tour.

Ambos jugadores crecieron recorriendo la cancha de Cerro Viento y han sido testigo del paso de grandes profesionales del golf que han escalado hasta el PGA Tour.

En la edición XIX del Panamá Championship, tanto Durán como Ducruet les tocará compartir con golfistas profesionales de diferentes países que arrancan la temporada 2023 en la gira de cuatro países latinoamericanos del Korn Ferry Tour.

"Mi temporada de golf 2022 fue de los años que siento como jugador que más he aprendido. Fue una temporada de muchos altos y bajos. No jugué un golf muy consistente, jugué unos torneos muy bien y otros no. Esta temporada me hizo realizar más en que tengo que trabajar para llegar al otro nivel como golfista. Estoy muy contento con todos los aprendizajes que me trajo el 2022, competí en torneos de Europa, Sur América, Centro América y EE.UU.", indicó Durán

"Muy contento de representar a Panamá en estos torneos y espero que el 2023, esté lleno de éxito y lecciones sobre el golf. Estoy extremadamente contento con la oportunidad que recibí en jugar el Korn Ferry Tour; es un torneo que crecí viendo todos los años desde chico." asegura el golfista.

"Poder jugar con profesionales de alto nivel será una muy buena experiencia. Estos últimos meses he estado jugando mi mejor golf, los últimos torneos han sido muy buenos. Es un orgullo ser uno de los escogido para representar a Panamá y espero poder sacarle el mayor provecho a esta oportunidad." finalizó diciendo el jugador.

Samuel Durán ocupa actualmente el puesto 522 del Ranking Mundial de Golf Aficionado (WAGR, por sus siglas en inglés), representó a Panamá en los pasados Juegos Suramericanos de Asunción y entre sus resultados más recientes destacan el triunfo en el Isthmian Junior, el segundo lugar en el Panamá Amateur Championship celebrado en enero de este año y un cuarto puesto la semana pasada en el AJGA Panamá Junior.