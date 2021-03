Saúl 'Canelo' Álvarez inicia este lunes una etapa decisiva en su carrera

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, mejor boxeador libra por libra de la actualidad, regresará este lunes a los entrenamientos, en el inicio de una etapa decisiva de su carrera profesional.

A los 30 años, Álvarez pasa por el mejor momento de su vida y después de haber derrotado el pasado 27 de febrero por nocaut en tres asaltos al turco Avni Yildirim, se ha propuesto apoderarse de todos los títulos del peso supermediano.

De la mano del entrenador Eddy Reynoso, el "Canelo" posee las fajas del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo; en su regreso al gimnasio este lunes, el púgil se enfocará en preparar el combate de mayo ante el británico Billy Joe Saunders, monarca de la Organización Mundial.

Invicto en 30 peleas, con 14 triunfos antes del tiempo, Saunders será un rival duro para el mexicano; pega, posee técnica y movimientos que lo harán un contrario complicado.

Con 55 victorias, 37 antes del límite, una derrota y dos empates, Álvarez descansará solo hasta este domingo y en unas horas volverá al gimnasio, una muestra de su interés en llegar en buena forma ante el peligroso Saunders.

"Es una pelea donde me va a costar en los primeros asaltos por los movimientos de Saunder que es zurdo, pero en el nivel que estoy me tengo que acoplar a todos los estilos", agregó.

Aunque le ha ganado con claridad a todos los rivales en los últimos tres años, el púgil es cuestionado en su país, donde una parte de los seguidores del boxeo le reclaman no enfrentarse a los mejores.

VEA TAMBIÉN: Benzema rescata al Real Madrid en el derbi y revive las aspiraciones en la Liga

Esta semana el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, consideró injustos los ataques al mejor peleador sin límite de divisiones y llamó a reconocer la grandeza del campeón mundial.

"Hay que reconocer su grandeza, su increíble disciplina. Después de pelear, a los pocos días ya está entrenándose", dijo Sulaimán, quien señaló que si el monarca mundial de peso supermedio estuviera metido en escándalos, quizás no lo molestarían porque a la gente le gusta el sensacionalismo.

Con buena pegada, técnica depurada y una gran defensa, Álvarez ha crecido como profesional y a su talento y disciplina ha sumado una mejor alimentación, paciencia, todo con la idea de seguir activo seis o siete años más.



Si derrota a Saunders, el mexicano retará al estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, para tratar de vencerlo y reunir todos los cinturones de su peso. Esa pelea podría celebrarse en el mes de septiembre.

Feliz de haber compartido otra victoria con mi equipo, mi familia y todos ustedes. Vamos por más, nos vemos el 08 de mayo para #CaneloSaunders



Happy to have shared another victory with my team, my family and all of you. See you on May 8th for #CaneloSaunders Let's go! pic.twitter.com/eiQrGiooUM— Canelo Alvarez (@Canelo) March 1, 2021