España

Scottie Scheffler, Jon Rahm y Collin Morikawa, líderes en el ranking del golf

"Me costó conseguir este triunfo; me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", dijo el español.

Madrid

/

EFE

/

@10Deportivo

- Actualizado: 03/5/2022 - 12:00 am