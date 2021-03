Semana 11: A medio camino en la NBA

Con el regreso del baloncesto de la NBA vienen ciertos cambios en la mecánica de los equipos. Algunas franquicias con aspiraciones en la postemporada bajarán el ritmo para tener energía extra, otras se esforzarán más para llegar a junio, y algunas seguirán como siempre. Podemos dividir estos equipos en 3 categorías: equipos contendientes, equipos promedio y equipos del futuro.

Los equipos contendientes incluyen a: Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Los Ángeles Clippers, Milwaukee Bucks, Miami Heat y Boston Celtics. Estas planillas buscarán realizar movimientos que aumenten las posibilidades de ganar un trofeo de campeón y traer un "banner" a sus respectivos estadios. Con el fin de la fase de traspaso el 25 de marzo, veremos las adiciones que realicen para mejorar su química de equipo, explosividad de anotación, defensa o su capacidad de hacer jugadas.

Los equipos promedio son aquellos que están calificados para ir a la postemporada, pero no son favorecidos a pasar de la primera ronda, estos son: Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Charlotte Hornets, New York Knicks y los Atlanta Hawks. Esta categoría puede cambiar al final de la temporada, dado que los últimos puestos para la postemporada están todavía en juego, y una racha de derrotas puede sacar a aquellos que actualmente están permitidos a proseguir. Un par de equipos que pelean por llegar a esta lista son: Indiana Pacers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies y New Orleans Pelicans.

Los equipos del futuro son aquellos que no tienen oportunidades de llegar a la postemporada, y se encuentran en una diferente pelea, una por altos piques en la selección del "draft", esos equipos son: Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic y Detroit Pistons. Algunos de estos querrán traspasar jugadores por jugadores jóvenes o piques de "draft". Todos los equipos aquí tienen piezas valiosas para los equipos contendientes, por tanto, existe una relación simbiótica entre los grupos, estos equipos venden y ellos compran. Por el bien de la franquicia, algunas plantillas empiezan a perder adrede para mejorar sus posibilidades en el "draft".

Ahora volvamos al pasado y hablemos de una de las situaciones más peculiares en la historia de la NBA. Los Philadelphia 76ers desde el 2014 hasta el 2017 y "El Proceso". Después de perder en la segunda ronda, los 76ers y el gerente Samuel Hinkie decidieron perder adrede durante años para poder conseguir un equipo capaz de ganar un campeonato.

Traspasando buenos jugadores como Andre Iguodala, Thaddeus Young y Lou Williams y otros con potencial como Jrue Holiday, Nikola Vucevic, los 76ers buscaban conseguir la mayor cantidad de piques en el "draft".

La primera temporada de este experimento fue un fracaso, escogiendo a Michael Carter Williams con el pique #11, el joven fue Novato del Año, pero ese fue su más grande logro en la liga. En 2014 seleccionaron a Joel Embiid con el pique #3 y a Jerami Grant con el #31. Embiid actualmente tiene una lesión de rodilla, pero era el candidato a Jugador Más Valioso antes del incidente, Grant fue traspasado en 2017, y aunque no haya crecido con el equipo, ahora es un muy buen jugador para los Pistons de Detroit. En 2015 tomaron a Jahlil Okafor con el pique #3 y fue una mala elección, ya que seleccionaron a Embiid el año anterior.

En 2016 optaron por Ben Simmons con el pique #1 y Furkan Korkmaz con el #26, buenas elecciones. El último año escogieron a Markelle Fultz con el pique #1 y no resultó bien para la franquicia. Ese año la liga presionó a los 76ers a despedir al gerente, y terminaron cumpliendo. Solo 2 jugadores de esos fueron All Stars y solo una selección permanece en el equipo.

"El Proceso" fue un experimento que funcionó apenas, y gracias a los años de abucheos, butacas vacías y amenazas de la fanaticada, la liga reglamentó un cambio a las selecciones del "draft". Aunque un equipo sea el peor de la NBA, solo tiene un 50% de conseguir uno de los primeros 3 piques, un cambio que afectará a muchas franquicias en necesidad de talento.