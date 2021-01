Semana 2: Altibajos inesperados en la NBA

Los Atlanta Hawks han sorprendido a gran parte, no solo de la liga, sino también a su propia fanaticada. Después de una decepcionante temporada 2019-2020, comienzan esta campaña en llamas, con su líder Trae Young saliendo como un posible candidato a Jugador Más Valioso en lo que va de la corta temporada. John Collins demuestra en cada partido que merece un contrato con un alto número de cifras, ya que en esta temporada se ve ofensivamente en su cenit, y con mejoría en las áreas defensivas. El equipo se ve energético, y anotan con ferocidad desde todas las facetas del tabloncillo. A este ritmo es posible que se posicionen en los niveles superiores de la Conferencia del Este.

Otra gran sorpresa son los New York Knicks, después de casi una década en mediocridad, la meca del baloncesto al fin puede ver promesa en su futuro. La gran figura que ha tomado las riendas en la franquicia es Tom Thibodeau, el entrenador que es conocido por exigirles a sus jugadores el mayor esfuerzo, no solo a la ofensiva, sino también a la defensiva. Esta filosofía no es muy popular en la NBA actualmente, debido a los cambios en el reglamento que defienden a los jugadores ofensivos.

Volviendo al éxito actual de los Knickerbockers, el joven RJ Barrett ha mostrado en su segunda temporada que la razón por la que fue seleccionado como el pique #3 en el "draft", fue por su instinto explosivo por la anotación.

Después de una gran postemporada, donde volvieron de un déficit de 3-1 dos veces (únicos en la historia de la liga), los Denver Nuggets han comenzado lenta esta temporada. Se le atribuye este comienzo a la falta de presencia defensiva, debido a que Jeremi Grant, su mejor jugador defensivo y ocasionalmente tercer mejor jugador en los "playoffs", se fue a los Detroit Pistons, un equipo que demuestra más su potencial individual.

A pesar de esto, su dúo de estrellas, Nikola "Big Honey" Jokic y Jamal "Blue Arrow" Murray, está mejor que nunca. Jokic ha sido el mejor centro de la NBA desde la temporada pasada, y es notorio por subirle a todos sus atributos en la postemporada; también como Murray, cuando se mostró como una superestrella que anota como ningún otro.

Ahora unas malas noticias, el joven base Ja Morant, de los Memphis Grizzlies, fue diagnosticado con un esguince de tobillo, y se estima que volverá a comienzos de febrero. Esta franquicia también tuvo otro gran golpe en la burbuja de Orlando, donde su alero-pívot Jaren Jackson Jr. sufrió una ruptura en su menisco izquierdo. Estos dos son el futuro del baloncesto en el estado de Tennessee, un clásico dúo de estrellas jóvenes en posiciones contrarias. Morant controla el ritmo del juego y la ofensiva con su excelente visión de la cancha y entra a la pintura con velocidad, además de unas maniobras cerca del canasto reminiscentes a los grandes escoltas de la década de los 90.

Por otra parte, Jackson Jr. es uno de los mejores jugadores defensivos, con su altura, talento y envergadura para prever los movimientos de la ofensiva; también posee un buen tiro de media y larga distancia, siendo el prototípico alero-pívot de la NBA moderna.

Para terminar, hablemos del mejor equipo en la Conferencia del Oeste, no los Lakers, ni Clippers, ni Rockets, sino los Phoenix Suns. Conocidos recientemente como el equipo invicto en la burbuja, los Suns jugaron con vigor en esos 8 juegos en Orlando, demostrando que ya no son un chiste, sino un equipo a punto de contender con las grandes franquicias. Con la adición de Chris Paul, uno de los mejores bases de la historia, y un veterano que extrae el 100% de cada equipo al que va, se han convertido en una fuerza en la conferencia. El trío de Paul, Devin Booker y DeAndre Ayton ha dicho: ¡hemos llegado!

P.D. Stephen Curry anotó 62 puntos para callar a aquellos que dudan en la grandeza de su nombre y legado.