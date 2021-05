Semana 20: El Fin

Uno debe admitir cuando se equivoca, y Russell Westbrook me CALLÓ la boca. Durante la sexta semana escribí: "[Westbrook] ha tenido una temporada subóptima en relación a sus altos estándares", pero con su desempeño en estos últimos meses, no hay nada que se le pueda decir. Una estadística sorprendente es que de los últimos 29 partidos en la temporada, Russell terminó 24 con un triple doble. Han existido 5 temporadas en las cuales un jugador promedia un triple doble, y Westbrook tiene 4 de estas. Después del Juego de las Estrellas, los Washington Wizards explotaron como ningún otro equipo. Actualmente poseen el 8vo lugar en la Conferencia Este, donde deberán jugar contra los Boston Celtics para determinar el 7mo lugar. La estrella del equipo, Bradley Beal, mencionó que no estará al 100% para el partido, por su lesión en el tendón de corva. Contra unos Boston Celtics que necesitan desesperadamente una semblanza de esperanza tras perder a Jaylen Brown y la falta de química con la plantilla actual, los Wizards podrían avanzar otra posición en el ranking.

Para concluir la temporada regular, exploremos los más grandes acontecimientos:

La más grande sorpresa de la NBA es indudablemente el equipo de los New York Knicks con la posición #4 en el Este. La Gran Manzana está cautivada con la mejoría de su equipo. Ahora mismo son favoritos para ganar la primera ronda y poder defenderse en la segunda. La mejor parte es la cantidad de agentes libres que querrán ir a un equipo con una excelente cultura, además del estadio más electrificante y más reconocido de Estados Unidos: el Madison Square Garden.

Los Denver Nuggets son uno de los equipos más emocionantes en la liga, ya que tienen a excelentes y diversos talentos que forman una unidad sin igual. Nikola Jokić será el Jugador Más Valioso de la NBA, ¡con buena razón también! El serbio promedió 26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias como un centro de 2.11 metros. Estas estadísticas son extraordinarias para un jugador seleccionado en la segunda ronda de 2014 (durante un comercial de Taco Bell). La otra razón por la cual son tan divertidos de ver, es el crecimiento profesional de Michael Porter Jr., con tan solo 22 años, es probablemente el jugador más eficiente tomando en cuenta su volumen de tiros. Estos dos son espectaculares juntos y a pesar de la lesión de Jaml Murray, son un equipo temible. Solo falta esperar el regreso del último para ver el potencial completo del club.

Los Golden State Warriors empezaron pésima esta campaña, pero desde el mes de abril, han demostrado que la cohesión del equipo es casi impecable. Stephen Curry es uno de los mejores jugadores de la historia. Esta temporada se ha probado sin duda que él está a ese nivel de impacto no solo actualmente, sino con la revisión de su curriculum. Junto a Draymond Green, Andrew Wiggins y con buenas contribuciones de la banca, como Juan Toscano Anderson, este siguiente partido contra los Lakers, será super intenso.

La creación de superequipos no es novedad, pero los Brooklyn Nets cuentan con tres de los mejores anotadores de esta época y dos de ellos, de la historia. La ofensiva que tiene el equipo no tiene rival. Los demás jugadores como Blake Griffin, Joe Harris y Nicolas Claxton redondean las áreas de creación de tiro, tiro de 3 puntos y defensa. Puede que un jugador dominante en el poste bajo destruya su defensa, pero con lo poco habitual que son, pero, ningún equipo los puede detener cuando sus estrellas están en cancha.

Los Toronto Raptors tuvieron una malísima temporada, pero si se sacan la lotería en el draft, estarían en una excelente posición.

Los Suns, Jazz y 76ers superaron enormemente sus expectativas y subieron a la categoría de contendientes.

Esto es todo hasta el comienzo de la postemporada, fue un placer escribir durante 20 semanas (como vuela el tiempo) acerca de los acontecimientos de la NBA. Disfruten el torneo y nos vemos con la primera ronda del mejor momento de la liga.

Esto fue Desde el Tabloncillo. hasta la próxima.