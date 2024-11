Slovan, del panameño Blackman, ante el AC Milan en Champions

El equipo de Slovan Bratislava de Eslovaquia, donde juega el panameño César Blackman, tiene un duro compromiso contra el AC Milan de Italia, en el la quinta fecha de la Champions League de Europa, hoy a las 12:45 p.m., (hora panameña).

El también lateral derecho de 26 años de la selección panameña ha jugado los cuatro partidos de la Champions y en todos los juegos ha salido en la alineación titular, es decir tiene en el torneo europeo 360 minutos de acción.

Slovan Bratislava no ha tenido un buen torneo en la Champions, perdió sus cuatro partidos, es último en la tabla y necesita sumar algún punto para cerrar con dignidad.

Mientras que el AC Milan se encuentra obligado a ganar, suma 6 puntos, en este nuevo formato que tiene la Champiosn League de Europa.

Barcelona contra Brest de Francia

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que Alejandro Balde, con molestias musculares, no estará a su disposición para medirse este martes al Brest francés, mientras que confía en que Lamine Yamal regrese al equipo el próximo sábado en el partido liguero contra la UD Las Palmas.



En la rueda de prensa previa al encuentro de la Champions League contra el equipo francés, el técnico alemán ha actualizado la situación de la enfermería azulgrana en una semana en la que su equipo disputará dos encuentros.



“Balde tuvo problemas musculares la semana pasada y, antes del partido contra el Celta, estaba igual. Pensamos que podría jugar pero no fue posible. Hoy estaba mejor y puede ser una opción para otros partidos, pero no para mañana", ha revelado.



Sobre Lamine Yamal, que arrastra una lesión en el tobillo derecho que le ha impedido disputar los últimos dos pinchazos consecutivos contra la Real Sociedad (1-0) y el Celta (2-2), el preparador del equipo azulgrana espera que el partido contra el Brest sea el último que se pierda la joya azulgrana.



Y es que el bloque de Flick tendrá este martes el reto de ganar al Brest, invicto en la ‘Champions’ y una de las grandes revelaciones de la competición, sin el delantero de Mataró. El Barça ha sido incapaz de sumar tres puntos esta temporada cuando el internacional español no ha jugado de titular.

