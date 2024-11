Slovan, del panameño Blackman, cae ante AC Milan en la Champions

El AC Milan de Italia reaccionó a tiempo este martes para imponerse al Slovan Bratislava, donde juega el panameño César Blackman por 2-3., para seguir en su pelea por los puestos de clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

En este partido, Blackman salió de titular y jugó los 90 minutos del encuentro, fue su quito partido en el máximo torneo europeo.

Se atascó el Milan ante el colista de esta reformada 'Champions'. No solo es que no pudiera hacer peligro con facilidad, es que hubo tramos del duelo en el que sufrió más de lo esperado. Mucho más de lo que debería un equipo que hace solo unas semanas conquistó con autoridad el Santiago Bernabéu. Un equipo capaz de lo mejor y lo peor. Irregular como pocos.



Tenían los 'rossoneri' un caramelo delante. El Slovan solo había marcado 2 goles y había encajado 15 en las primeras 4 jornadas. Por eso Fonseca dejó en el banquillo a Leao. Notó la ausencia de su estrella, a la que tuvo que acudir en el descanso. También se notó la de Álvaro Morata, que estaba cumpliendo sanción. Fue un Milan desmejorado.



Tuvo un inicio extraño el partido. Tenía el dominio el combinado italiano, pero era completamente estéril. Mucho centro lateral, demasiado. Y muy poca claridad. Chukwueze no estuvo fino por banda y Okafor, en el otro perfil, casi inédito.



De hecho, el primer susto del partido lo dio un Slovan que parecía mucho mejor equipo que uno que no ha estsrenado el casillero de puntos. Formó una contra veloz y Strelec consiguió regatear a Maignan. Con todo de cara, el delantero definió con confianza. Pero en su camino se cruzó la intensidad de Pavlovic para evitar el tanto con una segada salvadora.



Se creció el Slovan, pero no tardó en darse de bruces con la realidad. Porque en un intento de construcción de la jugada cometió el primer error del partido. Robó Abraham, se dio un lujazo con un caño y cedió en profundidad para Pulisic. El estadounidense, de lo mejor de la temporada milanista no falló. Suma ya 8 goles y 5 asistencias.



El gol permitió al Milan relajarse. En exceso, de hecho. Porque no pasaron ni 3 minutos antes de que encajara. De un error de los locales a uno de los visitantes. Sacó un saque de esquina Pulisic y la contra fue letal. Casi desnudo el Milan para defender en esta jugada. Solo Reijnders, que no quiso cruzarse para evitar la expulsión. Barseghyan picó por encima de Maignan para firmar un golazo.



Entró Leao en el descanso por la situación. No mejoró en exceso el Milan, pero tener al luso es isíntoma de peligro constante. Porque parece apagado pero su arrancada es mortal. Como cuando tiró un desmarque en profundidad para recibir el pase de Fofana y hacer el segundo de manera inesperada, en una jugada que parecía no ir a ningún lado. Una reacción a tiempo a cargo de la estrella.



El Slovan se descompuso en ese momento. Y Strelec comtió otro error garrafal. Intentó jugar con el meta Takac, pero no vio que Abraham rondaba y le dejó solo. Abraham sentenció.



Solo en los minutos finales, el Slovan recuperó algo de compostura con el golazo desde fuera del área de Marcelli que puso el 2-3. Demasiado tarde. El Milan había hecho buenos esos minutos de reacción para sellar los 3 puntos. Cada victoria, más cerca de la pelea por los octavos. Aunque sufrió más de lo debido ante el colista.



-- Ficha técnica:



2 - Slovan Bratislava: Takáč; Bajrić, Kashia, Voet (Marcelli, m.76); Blackman, Kucka (Tolic, m.76), Savvidis (Mak, m.90), Medvedēv; Barseghyan, Strelec, Metsoko (Ignatenko, m.66).



3 - Milan: Maignan; Calabria (Emerson Royal, m.75), Pavlovic, Tomori, Theo Hernández; Fofana (Musah, m.75), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (Loftus-Cheek, m.75), Okafor (Leao, m.46); Abraham (Camarda, m.84).