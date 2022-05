Sporting y Tauro, una semifinal 'candela' en la LPF

Tauro F.C. se juega otra semifinal en la máxima categoría del fútbol panameño, con el objetivo de seguir batallando para conseguir su objetivo final que es levantar el título 17.

Los taurinos se enfrentan al Sporting San Miguelito hoy a las 6: 30 p.m. en el estadio Romel Fernández en una serie que se espera sea muy llamativa.

Sporting clasificó primero en la Conferencia del Este al sumar 33 puntos, mientras que los taurinos llegaron a las semifinales al ganar la repesca ante el CAI por marcador de 2-1, en tiempo extras.

Sporting, espera meterse nuevamente a una final , en la búsqueda de su segundo título en la máxima categoría del fútbol panameño. Tauro quiere levantar la 17.

En la ronda regular del actual Apertura 2022, los taurino y la Academia se enfrentaron en la primera fecha donde terminaron empatados 3-3 en el juego de ida.

Mientras que en juego de vuelta, Tauro ganó por la mínina 1-0, con un gol de Misael Acosta.

Ese triunfo de los "Toros" terminó con el invicto de "La Academia" que mantenía 14 partidos sin conocer la derrota.

Sporting San Miguelito y Tauro, son dos equipos que intentan hacer buen fútbol, expresó el técnico del equipo "Rojinegro" Felipe Borowsky, quien agregó que trabajarán fuerte para la semifinal, al mismo tiempo que recordó que fue el conjunto "albinegro" quien terminó con el invicto de ellos.

Pese a terminar primero en la Conferencia del Este, por tradición e historia, Tauro es favorito en la serie semifinal, dijo Borowsky.

Por su parte, el técnico taurino Rolando "Ñato" Palma, no tomó con mucho color el rol de favorito y agregó que en la cancha hay "once contra once" y que esperan que sus jugadores asuman el reto de la semifinal y se pueda sacar el partido adelante.