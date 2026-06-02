Takao parte en el carril 5 para el Clásico Presidente

Takao que ha sido identificado como el favorito del clásico Presidente a desarrollarse este domingo 7 de junio en el Hipódromo Presidente Remón, comenzará la carrera prácticamente en medio del pelotón luego que sus conexiones acordaran tomar la posición 5 en el sorteo de carriles.

Por su parte, Come Candela, segundo candidato con más probabilidades, según el secretario de carreras, deberá forzar un poco al principio, luego que debió quedarse con el carril 9, afuera.

Entre tanto, Imperante un ejemplar que tiene una salida lenta, le correspondió el carril 1, posición comprometedora a pesar que la carrera tiene una distancia de 2, 100 metros (1 milla 3/16).

Este acto de sorteo de carriles contó con la presencia de autoridades de la empresa operadora, de la Comisión Nacional de Carreras, Secretaría de Carreras, propietarios, entrenadores, jinetes y miembros de la prensa que asistieron al Salón Presidencial donde se llevó a cabo este sorteo de carriles.

Tras este acto también quedó revelado que el triple coronado de dos años importado Booz Baruc saldrá del 2, Sol Abuelo Carlos del 3, Into Justice del 4, Bustin Fox del 7, Motek en el 8, De Chambeau del 10 y Tizzy Indy del compartimiento 11.

El argentino Nux que en esta ocasión se espera que rinda una mejor presentación tuvo la primera opción de escoger y sus mentores decidieron por la posición 6, más cómoda en eventos de distancia larga, donde hay mucho tráfico debido a la cantidad de participantes.

Es importante conocer que el entrenador Alberto Paz Rodríguez llega a esta carrera con tres ejemplares, Eligio Ocaña con dos y Roberto Arango con similar cantidad.