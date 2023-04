Técnico de Panamá femenina no cree en nombres, ni apellidos

Una preparación histórica, trabajar el doble y una gira por Asia son parte de la planificación de Panamá con miras al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, según el técnico de la Roja Femenina, Ignacio "Nacho" Quintana.

La selección femenina de Panamá tiene un amistoso hoy ante República Dominicana a las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, será el primer partido de preparación con miras al Mundial Femenino 2023.

Un partido donde el técnico "Nacho" Quintana piensa que no será fácil, aunque muchos creen en papel que es así, el equipo caribeño tiene buenas jugadoras, algunas militan en Estados Unidos y nosotros no "vamos a regalar el partido, "queremos ganar" apuntó el Mister.

También, el mensaje del técnico mexicano al servicio de Panamá fue claro, no "estará moviendo tanto el roster de las jugadoras", debido a que faltan tres meses para el Mundial, hay que trabajar sobre la marcha.

Quintana añadió que para él, es muy importante las jugadoras que están convocadas, no las que se encuentra ausente en la lista, por respeto a las citadas, "no puedo traicionar la convocatoria", indicó el técnico y añadió, "yo muero con mis jugadoras".

"Para mí no hay apellidos, nombres que pesen, van a estar las jugadoras que merecen estar", precisó Quintana.

Pese a todo ello, Quintana añadió que todas las jugadoras que tienen pasaporte panameño tienen la oportunidad de estar en la selección.

Panamá, en el Mundial Femenino 2023, quedó sembrada en el Grupo F junto a Brasil, Francia y Jamaica.

Brasil y Francia son potencias mundiales, "son superiores" y nosotros tenemos que "trabajar el doble, el triple, debe ser histórica la preparación", reiteró Quintana.

"No podemos conformarnos simplemente con estar en el Mundial", debemos prepararnos con rivales cercanas a los que vamos a enfrentar como lo son Brasil, Francia y Jamaica.

La Roja debuta ante Brasil en el Mundial y para Quintana son once contra once en la cancha y Panamá puede tener una buena tarde, ganar, pero para eso tiene que trabajar el doble con el plan que se elija, sostuvo Quintana.

¿Por qué no podemos ganarle a Brasil?, preguntó el técnico y añadió que Panamá puede dar la sorpresa.

Tenemos que prepararnos para contrarrestar a equipos como Francia y Brasil, no es fácil, por eso se prepara una gira por Asia, "es algo que yo necesito" y nosotros debemos responder con trabajo en la cancha, dijo Quintana.

Para el partido hoy ante República Dominicana, Panamá tiene algunas bajas como la portera Yenith Bailey y la delantera Gabriela Villagrand que se recuperan de lesiones.

Quintana deberá entregar una lista preliminar de 60 jugadoras con miras al Mundial 2023, pero el técnico indicó que realizará un "filtro" y que entregará una lista de 40 jugadoras a mediados de junio, porque no puede mover mucho el roster, por el poco tiempo que queda para el Mundial.

Las jugadoras que realicen la gira por Asia, son las que estarán en el Mundial, finalizó Quintana.