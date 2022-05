Tico y venezolana ganan en Cerro Azul en el Circuito Trail

El costarricense Jason Villalobos y la venezolana Stefanía Pena, fueron los ganadores de los 21 kilómetros en el cierre del Circuito Trail, que se llevó acabo ayer domingo en la localidad de Cerro Azul.

El tico Jason Villalobos manifestó que fue una linda carrera y le gustó la combinación que ofreció el terreno donde había ríos, quebradas, lodo y asfalto.

"Fue una buena carrera para mí, porque pude hacer el trayecto rápido y la verdad no tuve mucha presión de los oponentes. Fue importante para mi volver a ganar una prueba de este Circuito Trail 2022", dijo JasonVillalobos quién tuvo mucha oposición durante el trayecto.

El segundo lugar fue para el venezolano y excorredor olímpico Alejandro Semprun, en la tercera posición llegó a la meta Alejandro Varela y después Roberto Williams.

Por su parte en los 21k femeninos después de Stefanía Pena quién tuvo tiempo de 1:46:48, arribaron: Yenis Sanhouse, Denisse Nankewis y Carmen Villarreal.

"Me fue super bien, pese as que en el trillo se sufre, pero a la vez también se disfruta. Buen cierre del Circuito Trail y no tuve mucha presión durante el recorrido, pero si mes esforcé porque la idea es exigirse para mejorar", afirmó Peña.

Stefanía Peña, ahora regresa a entrenar para otra de sus metas durante el 2022 que es participar en la maratón de Londres, Inglaterra.

Por su parte en los 10 kilómetros destacaron en la rama masculina Javier Cortez, quién pasó la meta con tiempo de 41 minutos y 28 segundos, escoltado por Marlon Olmos con tiempo de 49:47 y tercero se ubicó Isaac Ávilez con 50:53.

En la rama masculina el primer lugar fue para la venezolana Egris Arias con tiempo de 50:09, después arribó Glory Harari con 57:26 y Raquel Lemus con 1:02:50.

En los 5 kilómetros de la última prueba del Circuito Trail, en la rama masculina el ganador fue: Iván Valverde con tiempo de 21:16, seguido del español Fernando Revueltas con 22:00 y tercero Seidy Castillo con 22:33.

En los 5 kilómetros femenino la más rápida fue Suyeris Guerra, quién registró un tiempo de 22 minutos y 07 segundos, mientras que Malena Manriquez, ganadora de la distancia en las dos ocasiones anteriores se ubicó segunda con 24:53 y Lisbeth Lasso con 29:19 fue la tercera en pasar la meta.

Suyeris Guerra, dijo que esta carrera no estaba dentro de sus planes, pero pudo tener un buen desempeño pese a lo complicado de algunas partes del terreno y ganar los 5 kilómetros.