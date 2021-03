Triunfo ante el Sevilla revive todas las aspiraciones del Barcelona

El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, destacó tras la victoria de su equipo por 0-2 en el campo del Sevilla que "con esta ambición se ha demostrado que hay posibilidades" tanto de ganar la Liga como de remontar el miércoles en la semifinal de Copa el 2-0 encajado en la ida frente al propio Sevilla.



Koeman explicó en la rueda de prensa posterior al triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán que ha "cambiado de sistema" a un dibujo con tres centrales "para presionarles bien" y no "dejarlos tranquilos con el balón".



Consideró que su "equipo ha estado fenomenal", aunque "todavía hay cosas a mejorar", y aseguró que la suplencia hoy "no ha sido un mensaje para (Antoine) Griezmann", en el banquillo por segundo encuentro consecutivo.

El preparador barcelonista indicó que ha "decidido cambiar el sistema y luego, con el cambio de Dembelé, necesitaba un jugador rápido que acompañara a Messi" y por eso introdujo al danés Martin Braithwaite.

Para Koeman, el objetivo ahora es "llegar lejos en todas las competiciones", para lo que "dejar la portería a cero es importante" porque el Barcelona termina "marcando siempre", motivo por el que alabó el "buen juego sin balón" mostrado en el campo del Sevilla.



El técnico culé elogió al centrocampista del filial Ilaix Moriba, quien "ha sido importante en el tramo final, ha aportado mucho", por lo que ha querido "destacarlo" al ser "un joven con un gran futuro".

Por su parte Gerard Piqué prometió que el equipo saldrá por la remontada.

"El miércoles plantearemos batalla. Si el miércoles le damos la vuelta al 2-0 (en la Copa), la temporada cambia", afirmó el central catalán con respecto a la vuelta de la semifinal copera, en la que el Barcelona debe remontarle al Sevilla.

Piqué, en declaraciones a Movistar, restó importancia a su cambio, ya que había "hablado con el cuerpo técnico" para "ir aumentando la carga" de minutos tras reaparecer después de su lesión de rodilla, por lo que "había pactado el que jugaría hoy".

El central barcelonista consideró que "hay Liga, se han visto cosas peores" que la remontada que necesita el Barcelona para proclamarse campeón, "aunque la situación no es idílica", y destacó que "el Sevilla no ha creado hoy ocasiones, no han tirado a puerta".