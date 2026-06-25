Venezuela participará en Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas pese a sismo

Venezuela participará en la XXVII Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas, que se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio en Loíza (noreste), pese al terremoto, confirmó hoy la alcaldesa de esa localidad.



"Estamos dolidos y solidarios ante los resultados del terrible terremoto en Venezuela, pero los organizadores me confirmaron que la delegación de Caracas, que llegaba hoy, estará en Puerto Rico este sábado. De igual manera, Nicaragua, que tenía escala en Caracas, también llega el sábado", dijo Nazario en un comunicado.



Según confirmó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el número oficial de víctimas asciende, de momento, a 164 fallecidos y más de 971 heridos.



Nazario detalló que serán 240 niños de entre las edades de 9 y 10 años de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Curazao, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes estadounidenses y Venezuela los que competirán en el torneo.



Al momento, ya llegaron las delegaciones de Chile y Honduras.



La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el recién inaugurado estadio Miguel Fuentes Pinet, mientras que otros parques como El Ceiba, Piñones, Villas de Loíza y Comunidad Vieques también se utilizarán para la competencia.



"Las delegaciones se quedarán aquí en Loíza, donde habilitamos nuestro súper refugio para que los jugadores de béisbol pernocten", dijo la alcaldesa.



El municipio, a su vez, ha preparado una serie de actividades para que estas delegaciones, además de participar en la serie, conozcan la cultura, gastronomía y belleza de las playas.



La organización deportiva Little League tiene presencia activa en 82 países, según la nota.