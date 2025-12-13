Visita de Messi causa desmadre en India; autoridades investigan el caos entre acusaciones de corrupción política

Las autoridades de la India anunciaron este sábado una investigación tras los disturbios que obligaron a evacuar al futbolista Lionel Messi de un estadio en la ciudad occidental de Calcuta, un incidente que ha derivado en acusaciones de corrupción política y estafa contra los organizadores.



La crisis estalló después de que la visita del astro argentino tuviera que ser interrumpida a los 22 minutos por el lanzamiento de objetos y la invasión del perímetro de seguridad.



"Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium", dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.



Banerjee además anunció la creación de un comité encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el mandato de depurar responsabilidades sobre los fallos de seguridad que pusieron en riesgo a la estrella del Inter Miami y provocaron cargas policiales en la ciudad.



El viceministro de Educación indio, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber "secuestrado" el evento y provocado el desastre por un esquema de corrupción en la venta de entradas.



La polémica se originó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados denunciaron una estafa tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un muro de políticos y funcionarios bloqueaba la visión del jugador para tomarse fotografías, impidiendo el espectáculo deportivo.



Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad.