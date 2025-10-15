Waterpolo panameño estará en torneo contra Costa Rica, Ecuador y Colombia

El Club Waterpolo Panamá realizará primera edición del Waterpolo Halloween Challenge, un evento internacional que se celebrará del 16 al 19 de octubre en la Piscina Adán Gordón, en Ciudad de Panamá.

Este torneo reunirá a más de 80 atletas de las categorías Sub-15 y Sub-20, provenientes de Costa Rica, Ecuador, Colombia y el local Panamá, quienes competirán en un ambiente de deporte, compañerismo y celebración.

Se espera un torneo competitivo, entre los países participantes.

"Este torneo es una muestra del compromiso que tenemos con el desarrollo del waterpolo en el país. Iniciativas como esta permiten que nuestros atletas compitan a nivel internacional, ganen experiencia y sigan creciendo dentro del deporte. Nos llena de orgullo ser anfitriones de esta primera edición y confiamos en que será la primera de muchas", expresó el entrenador Jorge Jiménez.

El Waterpolo Halloween Challenge 2025 cuenta con el respaldo de la Federación Panameña de Natación, World Aquatics, Pandeportes y la Liga Provincial de Natación, y se proyecta como un evento anual que impulse el crecimiento del waterpolo en Panamá y la región.