Yanquis siguen con vida en la Serie Mundial; Cole ante Flaherty en el quinto juego

Anthony Volpe disparó este martes un 'grand slam' y el venezolano Gleyber Torres lo acompañó con un jonrón de tres carreras para que los Yanquis de Nueva York derrotaran por 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, evitaran la barrida y se mantengan con vida en la Serie Mundial.



Ahora los Yanquis (1-3) tratarán de extender este duelo ante los Dodgers (3-1) y este miércoles enviarán al montículo del Yankee Stadium a su as Gerrit Cole, para iniciar el quinto juego de este Clásico de Otoño, ante Jack Flaherty, quien lanzó por el conjunto de Los Ángeles.



La ofensiva de los Yanquis, que apenas había anotado siete carreras en los primeros tres partidos de la Serie Mundial, mostró su mejor versión este martes por la cnohe, logrando nueve imparables, entre ellos tres cuadrangulares y tres dobles, para alcanzar sus 11 anotaciones.



Como si se tratara de un guión propio de una película de Hollywood, los Yanquis comenzaron debajo en el marcador, cuando Freddie Freeman se paró en el plato y detonó su bate ante un picheo del novato dominicano Luis Gil, enviando la pelota por encima de la pared del jardín derecho don Mookie Betts en las bases, para lograr un jonrón de dos carreras en la primera entrada por segundo día consecutivo, colocando a los Dodgers en la delantera (0-2)



Con su tablazo de vuelta completa, Freeman conectó de cuadrangular en los cuatro juegos de este Clásico de Otoño y llegó a seis partidos consecutivos de Serie Mundial enviando la pelota fuera del parque, junto a los últimos dos partidos de la edición del 2021, cuando se coronó campeón con los Bravos de Atlanta.



Los neoyorquinos respondieron en la segunda entrada, acercándose en el marcador, con una carrera remolcada por el mexicano Alex Verdugo, quien conectó un rodado a la inicial, con el cual Anthony Volpe avanzó hasta la registradora desde la antesala.



Los Yanquis continuaron atacando en la tercera entrada, cuando con dos outs y tres corredores en las almohadillas, Volpe destrozó un slider que le quedó colgando en la parte interna del plato al relevista Daniel Hudson, para depositar la pelota en las graderías del jardín izquierdo del Yankee Stadium, para llevar cuatro anotaciones al marcador, para darle la ventaja (5-2) al conjunto de Nueva York.



Will Smith se encargó de iniciar el quinto capítulo con un vuelacercas hacia la banda del jardín derecho frente a Gil y Freeman falló con un batazo para out forzado al segunda base, lo que aprovechó Betts para llegar hasta la timbradora, colocando a los Dodgers en desventaja de solo una carrera (5-4).



Los Yanquis volvieron a poner tierra de por medio en el sexto acto, cuando el receptor de origen dominicano Austin Wells, mandó la esférica más allá de los límites del terreno, sin corredores en las bases, frente a los picheos de Landon Knack.



Los de Nueva York se encargaron de sellar su triunfo anotando cinco veces en la octava, en la que Verdugo remolcó a Volpe con rodado al segunda base, en jugada de selección en el plato.



Torres siguió a Verdugo y con un potente swing ante Brent Honeywell, lo arrastró hasta el plato, junto a Wells, para sumar tres vueltas más para los Yanquis, quienes también contaron con sencillo Judge, para impulsar al dominicano Juan Soto.



Ante un partido en el que la única opción era ganar, el dirigente Aaron Boone le entregó la pelota para iniciar al dominicano Gil, quien lanzó por cuatro episodios, en los que permitió cuatro imparables y cuatro carreras, dejando al equipo al frente por la mínima a su salida del montículo.



Clay Holmes (1-0) ponchó a dos bateadores en 1.1 episodios en blanco, para llevarse la victoria.



Dave Roberts apeló un juego de relevo y Hudson (0-1) fue el perjudicado, al cargar con la derrota, tras permitir cuatro anotaciones en una entrada sobre el montículo.