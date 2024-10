Yanquis y Guardianes se juegan el banderín de la Liga Americana

El potencial ofensivo de los Yanquis de Nueva York será puesto a prueba por la profundidad del picheo de los Guardianes de Cleveland, en su duelo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana que arranca este lunes, en la que ambos equipos se enfrentarán al mejor de siete juegos por el boleto a la Serie Mundial.

Aaron Judge, el dominicano Juan Soto, el venezolano Gleyber Torres y Giancarlo Stanton son algunos de los bates que saldrán en el ataque de los Yanquis ante un cuerpo de lanzadores de los Guardianes que cuenta con Tanner Bibee, Matthew Boyd y el dominicano Emmanuel Clase para detenerlos.

Judge ha estado apagado en la postemporada, bateando apenas para .154, sin jonrones o empujadas, pero los Guardianes parecen un buen rival para repuntar en la Serie de Campeonato, ya que en la etapa regular, “El Juez” los castigó con promedio de bateo de .375, cinco jonrones y 10 remolcadas.



Esa posibilidad de que el estelar toletero despierte con el madero, y la efectiva labor que han venido haciendo Soto y Torres delante de él, quienes de manera combinada han llegado a las bases en 15 de las 38 veces que agotaron un turno al bate, es vital para las aspiraciones de los Yanquis.



Stanton, con promedio de bateo de .375, un jonrón y cuatro remolcadas en la Serie Divisional, ha encontrado su ritmo y se ha constituido en otra de las piezas ofensivas de relevancia para los Yanquis, quienes también han contado con batazos claves del mexicano Alex Verdugo y del receptor Austin Wells.



Gerrit Cole se ha comportado como as de rotación que se espera sea, lanzando 12 entradas de cuatro carreras y ocho ponches en esta postemporada, pero Clarke Schmidt y Carlos Rodón, quienes son las opciones de los Yanquis para los primeros duelos ante los Guardianes, no pudieron cumplir con esas expectativas ante los Reales.



Ante esta situación, el dirigente Aaron Boone ha indicado que contará con el dominicano Luis Gil para iniciar uno de los partidos y que podría llevar a 13, la cantidad de lanzadores para esta serie, lo que habilitaría al derecho Marcus Stroman para fortalecer el picheo iniciador del club.



El bullpen de los Yankees lanzó 15.2 entradas sin permitir carreras limpias en esta postemporada, en gran medida debido a que Clay Holmes lanzó en los cuatro encuentros ante los Reales, en los que cubrió cinco episodios sin anotaciones, mostrando que ha recuperado el nivel que lo llevó a ser elegido para cerrar los partidos de los Yanquis a inicios de temporada, puesto que terminó cediendo a Luke Weaver, quien también participó en cada juego de la Serie Divisional, logrando el rescate en las tres victorias del equipo.



Los Yanquis dominaron 4-2 sus enfrentamientos durante la serie regular, pero el dirigente Stephen Vogt, apuesta a que sus lanzadores, quienes lograron un porcentaje de carreras limpias de 2.5 en la Serie Divisional, continúen mostrando su efectividad desde el montículo.



Bibee, Boyd, y Alex Cobb no tuvieron salidas largas ante los Tigres, combinándose para lanzar 18.1 entradas de solo cuatro carreras limpias, que resultaron efectivas y que fueron respaldadas por el cuerpo de relevo del equipo, en el cual Cade Smith tiró 6.1 episodios de una vuelta, mientras que Tim Herrin y Hunter Gaddis tuvieron cuatro capítulos de una anotación cada uno.



Clase fue atacado en dos de sus presentaciones, pero mostró su versión más dominante, cerrando la serie logrando un salvamento de dos entradas por primera vez en su carrera, recobrando el nivel que lo colocó como el mejor cerrador de las Grandes Ligas.



Steven Kwan, con 11 imparables; Lane Thomas, con nueve producidas, y David Fry, con cinco remolcadas, fueron las fuentes del ataque de los Guardianes, al cual se unió el dominicano José Ramírez, quien pegó jonrón y empujó tres impulsadas, afianzando su mejoría con el madero en su camino a Nueva York.