APC dice que 'datos no se transmiten a cualquier entidad relacionada', tras preocupación de clientes y agentes económicos

Ante la preocupación de algunos consumidores y agentes económicos sobre la solicitud de datos personal por parte de la Asociación Panameña de Crédito (APC Intelidat), la gerente general de la entidad, Giovanna Cardellicchio, aclara que no manejan datos relacionados con el nivel de escolaridad o de los familiares de sus clientes, ni comparte la información a cualquier entidad relacionada con la APC o a proveedores externos.

Los datos de sus consumidores (clientes normales) se limitan al nombre, número de cédula e historial crediticio, mientras que para los corporativos incluye otra serie de parámetros diferente (ver imagen inserta en la nota).

A tener en cuenta que NO todos los datos que figuran en el consentimiento informado con los clientes corporativos se obtienen, temas como el nivel de escolaridad y familiares no se captan en la actualidad.

Ante las inquietudes Cardellicchio, aclara los puntos:

¿Accede la APC a contraseñas creadas para ingresar a la web?

A cada usuario autorizado del Sistema de Referencias de Crédito (SRC) se le otorgan credenciales de acceso para poder llevar un adecuado control de la información que mantenemos en nuestra base de datos.

¿Hay información relacionada a padres e hijos?

No manejamos información de familiares. Cada individuo está identificado con su número de cédula y su nombre completo. No relacionamos a los ciudadanos que aparecen en la base de datos.

¿Manejan información sobre tarjetas de crédito?

En el SRC aparece la información que la persona ha otorgado y el consentimiento para reportar a su agente económico. Referirse a las cláusulas que aparecen en el contrato que firmó la persona con su acreedor. Aplica para tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales, préstamos de auto, financiamientos y cualquier otro.

¿Poseen grabaciones de seguridad de sus clientes?

No manejamos grabaciones de seguridad.

¿Tienen datos biométricos para reconocimiento facial?

Según lo establece la Ley 195 de 2020, para poder otorgar la información de historial de crédito a una persona, esta debe identificarse ya sea presentando su cédula en uno de nuestros centros de atención o a través de un método de verificación de identidad que permita verificar que la persona es quien dice ser.

¿Los datos pueden ser transferidos a cualquier entidad relacionada a APC o a proveedores externos?

Los datos no se transmiten a "cualquier entidad relacionada a APC o a proveedores externos". Esto es totalmente incorrecto. Para tener acceso a la base de datos de APC, el agente económico tiene que pasar por un estricto proceso de afiliación y es responsable por las claves de acceso que se le otorgan a esa empresa y a cada uno de sus representantes. APC tiene definidas políticas de Conozca a su Cliente y Conozca a su Proveedor bajo el marco de las leyes aplicables. Nos mantenemos vigilantes del correcto uso del sistema.

¿En todos los casos es necesario el consentimiento del cliente o solicitante?

El consentimiento para reportar o consultar información sobre el historial de crédito es obligatorio y se lo otorga el consumidor al agente económico. El consentimiento estará vigente mientras se mantenga la relación con ese agente económico, tal como establece la Ley 24 de 2002 y sus reformas. En el caso de información que un consumidor le solicite directamente a APC sobre su historial de crédito, requerimos el consentimiento por escrito o utilizamos un método de identificación de identidad si la consulta es a través del app, según lo establecido en la Ley 195 de 2020. Solamente facilitamos el historial de crédito a la persona que lo solicita y se identifica correctamente para realizar esa gestión. El consumidor puede solicitar a APC su historial de crédito y verificar qué agentes económicos han reportado sus referencias de crédito o consultado su historial. Si no le ha otorgado consentimiento para reportarlo o consultarlo, puede interponer una denuncia ante Acodeco.

En el aspecto del acoso telefónico por parte de algunos bancos. ¿La data de la APC está ligada a ello de alguna forma?

APC no comparte números telefónicos ni direcciones de los consumidores con los agentes económicos, según lo establece la Ley 24 de 2002 y sus reformas. Esta información no aparece en el historial de crédito de ningún consumidor. Si llaman a las personas, esa información no la obtienen en APC.

Con respecto al tema de confianza del cliente. ¿Todos los datos están protegidos de los ciberataques?

APC mantiene estrictos controles de seguridad física y lógica para salvaguardar la información de los ciudadanos y residentes en nuestro país, basados en las mejores prácticas del mercado, apalancados en tecnología de punta y con los debidos controles de acceso, almacenamiento, respaldo y recuperación de datos.

