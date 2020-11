La cadena de tiendas de tecnología Best Buy abandona México

La multinacional de tiendas de tecnología Best Buy anunció este martes, con un comunicado en su página web, su salida del mercado mexicano a finales de este año, un país en el que tiene 41 puntos de venta.

La compañía estadounidense contaba con 49 establecimientos en México, pero ya cerró ocho a lo largo de este año y los restantes bajarán la persiana "ordenadamente" a partir del 31 de diciembre de 2020 a causa de los efectos de la pandemia de la covid-19.

Best Buy aseguró a sus clientes que los pedidos "en proceso" y las compras que se hagan "en las próximas semanas" serán entregados "en tiempo y forma".

Además, la web de la empresa en México seguirá operando "hasta agotar inventario".

La compañía puso a disposición de los clientes para resolver dudas un centro de atención telefónica, los perfiles de redes sociales y una lista de preguntas frecuentes en nuestra página.

"Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México", declaró en el comunicado el presidente de Best Buy México, Fernando Silva.

Silva achacó el cierre a que "los efectos de la pandemia han sido muy profundos" y ya "no es viable" mantener el negocio.

"No me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales", dijo.

La empresa señaló que brindará "ayuda y soporte" a sus trabajadores tanto en la búsqueda de un nuevo empleo como en la terminación de su vínculo laboral, que se dará con condiciones "más favorables a las establecidas por la ley".

Asimismo, la compañía cubrirá el seguro de vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el seguro de gastos médicos mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

Best Buy, que opera en la actualidad en Estados Unidos y Canadá, llegó a México en 2008 y cerrará sus tiendas tras 13 años de operaciones en el país.