Panamá

Panamá pierde terreno sobre la inversión extranjera directa

Publicado 2026/06/30 00:00:00
  • Francisco Paz
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  • @franpazate76

En la década pasada, Panamá lideraba en Centroamérica la Inversión Extranjera Directa (IED) con un promedio de $4,413 millones. En el primer trimestre del año, subió en casi $300 millones.

Panamá tuvo una caída significativa de 55% en la inversión extranjera directa que recibió en 2025, la peor disminución en la región. Foto ilustrativa

Panamá tuvo una caída significativa de 55% en la inversión extranjera directa que recibió en 2025, la peor disminución en la región. Foto ilustrativa

Costa Rica lidera la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) un segmento que en la década pasada le perteneció a Panamá.

Entre 2010 y 2019 la IED en Panamá, como promedio simple, rondó los $4,413 millones, mientras que la de Costa Rica era la segunda mejor, con $2,802 millones.

En la actual década, las posiciones se invirtieron y Costa Rica lideró la IED en la región en 2023 y 2024, con $5,299 millones y $5,403 millones, respectivamente.

Panamá la escoltó con $2,735 millones y $ 2,086 en esos años.

Sin embargo, en 2025, el país quedó con la IED más baja de la región, con $938 millones y solo superó a El Salvador, que recibió $764 millones.

Estos datos fueron divulgados en el informe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la IED en América Latina y el Caribe.

La disminución de Panamá, el año pasado, fue de -55%, peor que la de El Salvador que fue de -27.3%.'


El cambio de políticas arancelarias por Estados Unidos ha incidido en la inversión extranjera.

El sector de las comunicaciones se erigió como el principal en los anuncios de proyectos a nivel mundial, el año pasado, desplazando al de las energías renovables.

En 2025, América Latina y el Caribe recibió 194.233 millones de dólares, cifra un 1,7% superior a la recibida en 2024.

En 2025, el 67% de la inversión directa que ingresó a la región, con un origen identificable, provenía de los Estados Unidos (35%) y Europa (32%).

La caída se explica por un descenso de 80.1% en la reinversión de utilidades y de 47.8% en préstamos entre empresas, que se posicionaron como el principal componente (57% del total).

En tanto, los aportes de capital se recuperaron tras registrar cifras negativas en 2024, pero su monto aún es reducido (167 millones de dólares) y representa un 18% del total.

Al desglosar la IED de 2025, $167 millones corresponden a aportes de capital, $537 millones a préstamos entre empresas y $235 millones a reinversión de utilidades.

Por otra parte, al observar la IED de 2024, la IED en servicios fue de $2,262 millones, en manufactura fue de $172 millones y en recursos naturales, $19 millones. Los datos del año pasado no se tienen.

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Al analizar de dónde son las inversiones y hacia dónde se dirigen las nuestras, Colombia juega un papel preponderante.

Según la Cepal, Colombia concentró la mayoría de las inversiones que provinieron de Panamá (58%), al tiempo que la mayoría de las inversiones colombianas fueron hacia Panamá (32%), seguido de los demás países de Centroamérica (29%).

En 2024, Colombia fue superado por los Estados Unidos como el país de donde provino la mayor parte de la IED en Panamá, con $625 millones.

Luego, sigue Colombia, con $472 millones; España, con $350 millones; Suiza, con $323 millones; Países Bajos, con $223 millones; Guatemala, con $79 millones; y Puerto Rico, con $71 millones.

Primer trimestre

De acuerdo con las estimaciones del Departamento Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras (DEIEF) de la Contraloría General, la IED al primer trimestre de 2026 podría rondar los $836.5 millones, lo que es superior en $282.6 millones al registrado en igual periodo de 2025, cuando totalizó $553.9 millones.

Esto se debería al dinamismo que registraron los sectores logístico, financiero y comercial.

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