Presidente Laurentino Cortizo escucha a productores para fortalecer el sector agropecuario

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió la tarde del lunes con dirigentes del sector agropecuario panameño en el anfiteatro de la Presidencia para escuchar sus peticiones y, en conjunto, fortalecer las políticas agropecuarias que garanticen la seguridad alimentaria del país.

El alto costo de los insumos, el control de precios, mejores caminos de producción, el pago de incentivos, la disponibilidad de espacios para la venta de productos en Merca Panamá, el establecimiento de una política de Estado agropecuaria a largo plazo y el Programa Panamá Solidario fueron algunos de los temas abordados en el encuentro entre el presidente Cortizo y los productores.

El mandatario agradeció a los productores su compromiso y dedicación para producir alimentos de calidad en momentos tan difíciles como el que se vive por la pandemia de la covid-19.

“Ustedes le han demostrado al país la importancia de un sector agropecuario trabajando en los peores momentos y que creció un 3%”, indicó el gobernante.

El jefe del Ejecutivo agregó que su equipo de trabajo “siempre estará a la orden en lo que nosotros podamos hacer juntos, que sea viable; cuenten siempre con nosotros, porque estamos aquí para servir”.

El presidente también habló con los productores sobre la importancia del establecimiento de una política agropecuaria a largo plazo, que siente las bases para el desarrollo del sector, de manera que no estén sujetos al vaivén político que se da con los cambios de gobierno.

“Tenemos que tener una política de Estado que vaya mucho más allá de este gobierno, y ese es un tema en el que estoy muy pendiente, porque también está en el Plan de Acción Uniendo Fuerzas dentro de las 125 acciones”, manifestó.

Añadió que en la administración de “Nito Cortizo ustedes pueden estar tranquilos, porque en mí tienen un aliado. En algunas áreas hay que hacer ajustes, pero este sector no tiene margen para que se queje de la administración de Nito Cortizo”, subrayó.

Manifestó que tanto los productores como él conocen el sector agropecuario.

“Yo no les puedo echar cuento a ustedes, ni ustedes me van a echar cuento a mí, nosotros somos aliados, somos amigos y cuando yo salga de aquí sigo siendo productor, porque es lo que me encanta; para mí el agro es pasión”, enfatizó.

