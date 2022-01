Imparcial

Los jueces y magistrados, como aplicadores de la justicia no pueden estar expuestos al movimiento de las olas políticas y solo deben dedicarse a su labor de forma profesional y apegada estrictamente al derecho.

Cambios

Muchos juzgadores no han comprendido o no quieren comprender que no pueden actuar como inquisidores, porque ya ese sistema cambio y deben convertirse en guardianes del debido proceso y no en acusadores.

Realidad

Esperemos que los cambios que se deben dar producto de la aplicación de la Carrera Judicial, sivan para enrumbar la justicia, que si bien es cierto en gran parte está en manos de gente preparada, también hay manzanas podridas.