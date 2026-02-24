Paciencia

Es normal que la situación de los colaboradores de los puertos sea tensa, pues hoy día nadie quiere perder poner en riesgo el sustento de sus hogares, pero hay que ser pacientes.

Estabilidad

Ya las autoridades han asegurado la estabilidad laboral para los trabajadores, incluso, la encargada de Mitradel fue a visitarlos para explicarles sobre cómo se va a proceder.

Sin despidos

De hecho, el propio mandatario ha reiterado que no habrá despidos, en este caso los colaboradores deben mantener la calma, porque podrían complicar el escenario.