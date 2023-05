'Aunque haya pasado un año de la muerte de mi hermana Yaris, el dolor sigue intacto'

A pesar de que ha pasado más de un año del asesinato de Yaris Jiménez, supuestamente a manos de su pareja sentimental Marichelis Ruiz, el dolor en sus familiares sigue intacto, quienes la recuerdan como una joven alegre, trabajadora y que daba todo por sus dos hijos que dejó en orfandad. "En realidad se extraña todo de Yaris, todos los momentos como familia, por ejemplo en los cumpleaños ella siempre armaba todo, su risa, porque era bien alegre, cuando tenía problemas casi nadie se daba cuenta por qué ella trataba como de reservarse eso", comentó entre lágrimas Milagros Jiménez, hermana menor de la víctima.

Agregó que ha sido un año bastante difícil, sobre todo para su mamá y los dos hijos que dejó Yaris Jiménez, los cuales quedaron en custodia de ellos.

"No le puedo decir exactamente qué extraño, porque se extraña todo, las vivencias, es mi hermana, no es un ser alejado a mí, sino alguien muy allegado", afirmó la joven de 25 años, quien añadió que su progenitora se ha convertido en madre y abuela para sus sobrinos de 2 y 8 años.

"Mi mamá ha sido madre y abuela para los niños, ella en realidad con sus nietos trata de dar lo máximo y llenar el vacío que ha dejado Yaris, claro, es un espacio que nunca se va a llenar, pero ha tratado de contrarrestar ese dolor, dándole todo su cariño a sus nietos", aseveró.

En cuanto a cómo ha sido la afectación en los infantes que quedaron en orfandad, Milagros señala que el que ha sido más afectado ha sido su sobrino de 8 años, quien tiene pleno conocimiento de lo que le pasó a su madre.

"Yo siento que al niño si lo ha afectado mucho la muerte de su mamá, pero él es muy reservado y para no vernos llorar o no interrogarnos y revivir lo que pasó, él prefiere no tocar el tema, pero yo sé que en ese niño hay mucho dolor", dijo.

En cuanto a la niña de 2 años, la misma extraña a quien fuera su madre. "Ayer conversando con mi mamá y mi prima, hablando con la hija menor de mi hermana Yaris, fue un momento bastante duro, ya que le pregunte que porque ella le dice mamá a mi mamá y ella me contestó porque ella no tiene mamá", puntualizó de manera muy afectada Milagros.'

"Escuchar eso fue bastante difícil para nosotros, porque aunque haya pasado un año de este hecho, el dolor sigue intacto, eso no hay manera de cambiarlo en realidad, entonces escuchar eso en una niña de 2 años significa que ella ha entendido toda la situación, aunque no se le haya comunicado", enfatizó.

El rescate de la niña

Hay que recordar que la hija de 2 años de Yaris Jiménez, se encontraba con su madre desde el día 22 de abril de 2021, cuando la misma fue vista por última vez con vida por sus familiares, por lo que para Milagros Jiménez, la menor estuvo presente cuando su hermana fue brutalmente asesinada.

Esto lo dice porque cuando se dio con el hallazgo de los restos de su hermana, su sobrina no asimilaba nada y estaba como bloqueada, "ella vive todo el tiempo con miedo, si vamos en un carro, la niña no se quiere montar".

"Yo pienso que mi sobrina si estuvo presente cuando se dieron los hechos, porque si ella se trasladó todo el tiempo con la niña, esto es algo lógico".

También recordó como Marichelis le entregó a su sobrina a una de sus hermanas en Chilibre, sector donde la infanta fue rescatada por su abuela.

"Marichelis la entregó un domingo, entonces ella habla de que prácticamente los hechos se dieron un viernes y ella estuvo todo el tiempo con la niña hasta que la dejó donde su hermana, quien no es familiar de ella. A mi sobrina le pudieron haber hecho un daño, pudo haber sido otro extra, a lo que pasó en este caso, sería aún más difícil, pero gracias a Dios, mi mamá tuvo ese instinto de madre y la fue rescatar al sector Chilibre", destacó.

La abuela de la infanta se trasladó hasta este sector con su hermana mayor.

"Cuando mi mamá llega a Chilibre, después de que mi hermana tenía varios días de desaparecida, nosotros creíamos que Yaris a lo mejor estaba en este sector y cuando ella llegó se encuentra con la sorpresa de que la niña está allá, con la hermana de Marichelis, entonces para mi mamá eso ya era extraño", precisó.

Cuando esto se dio, la hermana de la supuesta agresora, le comentó a la mamá de Yaris que la niña había sido dejada en su casa por Marichelis a las 4 de la mañana de un domingo, pero que ellos nunca vieron a la víctima de este caso.

Esperan justicia

Hay que recordar que por este caso, se programó para el próximo 27 de septiembre, la audiencia de juicio oral, en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de Panamá.

"Esperamos que esa mujer pague todo lo que tenga que pagar, en realidad los años que le impongan de cárcel no va a remediar nuestro dolor, de parte de su familia ellos siguen teniendo a su familiar, pero nosotros no tenemos a Yari", aseveró tristemente la hermana de difunta.

Para este juicio oral, el juez de garantías del Primer Distrito Judicial, Francisco Carpintero, le admitió a la Fiscalía de Homicidios, un total de 17 pruebas testimoniales, 16 periciales, 11 documentales y una memoria USB.