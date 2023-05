Panamá

'Ausencia de testigos protegidos los dejaría con cero valor'

El abogado Alfredo Vallarino advirtió que la juez no les tiene que dar valor a los testigos protegidos si no acuden a la audiencia del caso New Business.

Alfredo Vallarino dijo que seguirán insistiendo en que los testigos protegidos comparezcan.