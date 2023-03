David Murcia: 'Mi detención en Panamá fue un secuestro'

David Murcia Guzmán rompió el silencio. El máximo líder de DMG decidió hablar públicamente porque está cansado de permanecer en silencio debido a las amenazas que recibe.

El 20 de noviembre de 2008, Murcia fue detenido en Panamá y entregado a las autoridades colombianas para enfrentar un proceso por lavado de activos y otro por captación ilegal de dinero.

Murcia aseguró que dicho operativo estuvo lleno de irregularidades y nunca le leyeron sus derechos.

"Mi detención en Panamá fue un secuestro, porque no me leyeron los derechos, no se me permitió hablar con un abogado y porque no había una solicitud formal de extradición", dijo a la revista Cambio.

Por otra parte, Murcia arremetió contra el proceso de liquidación que realizaron las autoridades colombianas.

De acuerdo con el presidiario, al momento de la intervención del gobierno, había cientos de miles de millones de pesos en efectivo, así como valiosos bienes y un conglomerado de empresas suficientes para reparar el daño ocasionado a las víctimas.

Recalcó que 15 años después no se sabe a ciencia cierta en dónde están dichos bienes y agregó que la reparación a las víctimas ha sido un fracaso.

"Los tarjetahabientes jamás han sido realmente tenidos en cuenta de manera seria. A los tarjetahabientes los han tratado igual que me han tratado a mí, como una basura", precisó Murcia.

Murcia puntualizó que su intensión siempre ha sido ayudar a reparar a las miles de personas que perdieron dinero, con casos tan lamentables que incluso llevaron al suicidio a varios colombianos, pero nunca ha sido escuchado.

Añadió que sigue dispuesto a colaborar, sin embargo, para eso necesita saber cuáles bienes entraron en el globo de la liquidación. Sospecha que muchos han sido vendidos a precios irrisorios y otros probablemente estén en Colombia o en el extranjero en manos de terceros que los han venido y han disfrutado en total impunidad durante los últimos 15 años.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!