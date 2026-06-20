Declaran causa compleja en investigación contra el exdirector del IFARHU Bernardo Meneses

La investigación penal que se sigue en contra del exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, ha dado un giro procesal significativo en los tribunales de Panamá. A solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, el proceso judicial correspondiente al periodo 2021 - 2023 ha sido oficialmente declarado como causa compleja.

Las indagaciones se centran en la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Específicamente, el exfuncionario es investigado bajo las modalidades de presunto peculado agravado y corrupción de servidores públicos.

¿Qué implica la causa compleja y cuál es la condición del imputado?

La declaración de causa compleja es una herramienta del sistema penal que se otorga en procesos de alta dificultad técnica, multiplicidad de implicados o cuando se requiere practicar un volumen elevado de pruebas. Esta condición concede un margen de tiempo extendido a los fiscales para robustecer la investigación y asegurar los elementos de convicción.

En la actualidad, y mientras se desarrollan las diligencias correspondientes, el exdirector del IFARHU permanece bajo la medida cautelar de detención provisional para garantizar los fines del proceso y deslindar las responsabilidades penales definitivas.