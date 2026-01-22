Detención provisional para un hombre por agredir a sus padres

En Chiriquí se le decretó la medida cautelar de detención provisional a un hombre por supuesto delito de violencia doméstica en perjuicio de sus padres, informó el Ministerio Público.

De acuerdo al Ministerio Público, el Tribunal Superior legalizó la aprehensión y se le formularon cargos por un hecho se registró el 13 de enero del 2026, en la residencia de las víctimas en El Palmar.

Resulta que el presunto agresor ingresó a la residencia de sus padres y víctimas a quien amenazó y agredió físicamente.

Debido a las heridas que recibieron los afectados recibieron una incapacidad por más de cinco días, detalló el Ministerio Público quien añadió que las investigaciones evidencian "que no es la primera vez que se da un episodio violento como este".

Mientras que en San Miguelito dos ciudadanos de 56 y 36 años estarán detenidos provisionalmente por delito de violencia doméstica mientras la Sección de Familia de la Fiscalía Regional de ese distrito realiza las investigaciones de dos hechos distintos registrados en la provincia de Panamá.

Se informó que a petición de la Fiscalía el Juzgado de Garantías decretó la legalización de las aprehensiones y las de imputaciones de estos dos hombres.

El ciudadano de 56 años de edad está vinculado a un hecho registrado el 18 de enero del 2026, en el corregimiento de Arnulfo Arias, cuando agredió con un arma blanca a su pareja y la amenazó de muerte.

Mientras, que el de 36 años se le relaciona a un caso ocurrido el 18 de enero del 2026, en el corregimiento de Omar Torrijos, en el instante que agredió físicamente y hostigó con amenazas de muerte a su pareja.