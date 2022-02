Doctores Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang 'jugaron con la salud pública y debe caerles todo el peso de la ley'

El doctor Leonardo Labrador y su esposa Ana Lorena Chang, aprehendidos en el día de ayer por el caso del cobro de hisopados para ingresar a las islas de Taboga y Contadora, "jugaron con la salud pública, por lo que les debe caer todo el peso de la ley", manifestó la abogada penalista Jessica Canto.

La jurista le hizo un llamado a los jueces de garantías para que le apliquen a estos dos doctores la medida de detención provisional, ya que existe alta probabilidad de fuga.

"La conducta del señor Labrador dice mucho; si le buscan su historial le podrán encontrar que el mismo tiene problemas de violencia doméstica, tiene una niña que dejó traumatizada, su exesposa estaba asustada de denunciarlo porque le hacía ver que él tenía mucho poder en Gobierno del expresidente Juan Carlos Varela", dijo.

Canto agregó que a estos médicos les debe caer todo el peso de la ley, ya que ambos jugaron y lucraron con la salud pública, en un momento en que el manejo de la pandemia de la covid-19 era incierto.

"Lucrar con este tema es algo muy bajo, estando él y su esposa dentro del sistema de salud, definitivamente no solo debe caerles todo el peso de la ley, él debe estar detenido preventivamente, él debe de pagar como todas las personas que cometen un delito" expresó.

La aprehensión de Labrador y Chang fue confirmada por el procurador general de la nación, Javier Caraballo, quien agregó que esto se dio tras un allanamiento realizado la mañana de ayer por la Fiscalía Anticorrupción, en la residencia del exjefe de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Luego de varios meses de investigación, la fiscalía cuenta con elementos probatorios que permitieron la detención de ambos exfuncionarios, y en las próximas horas serán puestos a órdenes de los jueces de garantías, indicó Caraballo.'

Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por supuestos delitos contra la salud pública y corrupción de servidores públicos.

Además de Chang y Labrador, también fue detenida una tecnóloga médica del Minsa.

Esta pareja de doctores fue destituida a finales del año pasado del Ministerio de Salud, de conformidad con las investigaciones, el caudal probatorio y el reglamento interno de esta institución pública, mediante las resoluciones 769 y 770, ambas de 4 de octubre de 2021.

La investigación por este caso inició en agosto de 2021, luego de confirmar que la empresa A&L Medic S.A., cuyos suscritores son Labrador y Chang, fue beneficiada para realizar hisopados a quienes viajaban a Taboga y Contadora.

Esta empresa fue creada en julio de 2020, cuatro meses después de que Panamá declarara el estado de emergencia.

Reacciones

Quién también reaccionó a este tema de la detención del doctor Labrador, fue Ricardo Martinelli, quién denunció como este, en dos ocasiones, se negó a que recibiera atención médica.

"El doctor Labrador siguiendo órdenes de Picuiro y narcovarela no permitió que me llevaran a un hospital teniendo preinfarto y también me sacó de un hospital a la fuerza a las 3 de la mañana, siguiendo las mismas órdenes. Lo demandé pero nada. Ahora, el karma se encarga de él. Así mismito", puntualizó.

Por su parte, la exprimera dama, Marta Linares, indicó que "todo se paga en esta vida".

"Ese fue el doctor Labrador que casi mata a Martinelli obligándolo a salir del hospital habiendo ingerido yodo para un examen programado y con permiso del sistema penitenciario", sentenció.

