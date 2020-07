Gustavo Pérez: la justicia panameña está manipulada y es depravada e injusta

Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional, calificó a la justicia como "manipulada, depravada e injusta", tras estar detenido casi cinco años por un caso similar al que le imputan a Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, pero quien goza de cautelares flexibles.

En el caso de López, el mismo fue beneficiado con medidas cautelares de reporte periódico cada 30 días e impedimento de salida del país, mientras que a Pérez le impusieron inmediatamente la detención preventiva, la más severa.

A diferencia del caso de Pérez, en el cual la Fiscalía solicitó y ordenó su detención preventiva, la más severa de las medidas cautelares, el fiscal Emeldo Márquez, pidió para López en este caso la detención domiciliaria.

Esto, a pesar de que el fiscal manifestó que contra el exjefe del Consejo de Seguridad pesaba una orden de aprehensión que no enfrentó en su momento.

Frente a esto, Gustavo Pérez dijo a Panamá América que las medidas cautelares impuestas a López son "flexibles" frente a los cargos que se le imputaron por posesión y tráfico de armas de fuego.

"No te puedo hablar del caso de él, porque no lo conozco, pero lo que sí te puedo hablar es en comparación de mi caso, cuando en el 2015, por saña, me imputaron cargos por posesión de tres armas que en su momento se discutió el permiso. No me imputaron por tráfico de armas de guerra, quisieron confundir a la opinión pública de que una arma heredada de mi padre, inservible, sin percutor y que testigos dan fe que era un pedazo de hierro, no podía tramitarle permiso".

Pérez agregó que en su caso quisieron hacer ver que se trataba de un arma de guerra y eso fue lo que llevó al fiscal de ese entonces a imponerle una detención preventiva la cual consideró "injusta".'

han sido las personas imputadas en este caso, incluyendo a Rolando López. 34

armas fueron incautadas en este caso, luego de 28 allanamientos realizados.

"Me negaron fianzas y cambios de medidas cautelares, esto con la justificación de que por ser un exdirector de Policía Nacional con conocimientos de armas, era un hombre peligroso y con esa justificación de peligrosidad me negaban todo", explicó.

El exuniformado agregó que en los tiempos que vivió bajo la "Procuraduría Paralela", la cual supuestamente era manejada por López, abusaron del poder y violentaron todos sus derechos, aplicando una justicia selectiva y violando su presunción de inocencia.

"Como te dije, no puedo opinar mucho por el caso de este individuo que se ha ganado el odio de la mayoría de la Policía Nacional y de muchos ciudadanos, pero que agradezca que está en un sistema de justicia garantista, y que en su caso esperemos se cumpla la Ley como debe ser", expresó.

Gustavo Pérez recordó que en su caso el juez no valoró pruebas, tampoco aplicó atenuantes para dosificar la pena y le impuso una condena "severa e injusta" de 64 meses de prisión.

"Tuve ataques mediáticos que buscaron dañar mi reputación y pisotearon mi nombre, sin embargo comparándolo con este escándalo que están viviendo estos señores, en donde el supuesto delito es agravado y con pena mucho mayor a la que me aplicaron. Entonces, diría que no puede haber privilegios y la Ley debe ser aplicada en su correcta forma, es decir para todos por igual", puntualizó Pérez.

El también exjefe del Consejo de Seguridad señaló que está a la espera de que se le haga justicia al más alto nivel en la Corte Suprema, en base a una apelación que presentó su defensa contra la condena que se le aplicó por posesión ilegal de armas.

Otro de los que reaccionó a las medidas cautelares aplicadas a López fue el exjefe del Consejo de Seguridad, el abogado Ramiro Jarvis, quien indicó que aspiran a que haya equidad cuando se toman decisiones, sobre todo con personas de bajos recursos.

Jarvis indicó que los delitos de tráfico y posesión ilegal de armas, en los que se involucra a López y otras personas, tienen penas de cárcel altas y por ello, se le podría aplicar la detención provisional.

"En Panamá, hemos tenido causas menos severas que las que enfrenta Rolando López y han tenido medidas de detención provisional, por lo que reitero debe haber equidad en este tipo de asuntos y que la toma de decisiones a nivel de la administración de justicia, no esté influencia por la persona que está siendo procesada", explicó.

En tanto, el abogado Kevin Moncada Luna indicó que los delitos de tráfico y posesión ilegal de armas son contra la seguridad colectiva, es decir, que las víctimas en este caso son todos los panameños que conforman la sociedad.

Moncada Luna preguntó con qué "cara" un juez ahora podrá aplicarle una medida de detención a una persona común, cuando a López, por algo más grave, le imponen medidas cautelares menos severa.

