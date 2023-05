Joven denuncia a actor nigeriano por abuso sexual

Un joven panameño denunció a un actor nigeriano, por supuesta privación de libertad, robo y abuso sexual. El incidente ocurrió el pasado 19 de febrero.

Este miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora se realizará una audiencia de afectación de derecho en contra de un hotel en Bella Vista por este caso.

De acuerdo con la víctima, de 23 años, la primera interacción entre ambos se dio a través de la aplicación Grinder. Tras un periodo de insistencia, el joven accedió a conocer el hombre en un hotel de la localidad.

"No me dio ninguna sospecha, ya había usado la aplicación anteriormente y no me había sucedido nada. No iba dispuesto a todo, era conocer, dialogar", comentó el chico a Crítica.

De acuerdo con el joven, que pidió reserva de su identidad, en la aplicación la persona se describía como joven (entre 20 y 26 años), de tez blanca y atlética. No obstante, cuando llegó al hotel se encontró con un sujeto moreno, de unos 2 metros y de unos 40 años.

"Cuando subo, viene detrás de mí la persona morena, abre la puerta, yo entro primero, pero en ese momento tranca la puerta y en lo que me doy la vuelta ya se está bajando los pantalones. Ahí le preguntó, ¿dónde está el chico? Ante eso, responde que no hay y era él mismo", agregó.

Tras esta situación, el joven y el sujeto forcejean. En medio del intercambio, el actor le quita los documentos al joven. El muchacho comenta que pudo irse tras dos horas, pero sin los documentos. Para recuperarlo debía llevar a otras personas.

"Todos los golpes, agresiones y el robo son investigados por el Ministerio Público y también está la evaluación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, que acreditó de manera legal que hubo un acto sexual", recalcó.

Al momento de presentar la denuncia, la fiscal mencionó que se demoró demasiado en la aprehensión, porque debió hacerse el mismo día, debido a que el sujeto se quedaría varios días y se fue mucho antes. Él salió a las 7: 00 a.m. del día siguiente de los hechos.

Posterior a los hechos, el joven recibió llamadas y mensajes de burla de parte del sujeto. Trascendió también que el hotel se ha negado a entregar los videos de seguridad.

Por su parte el abogado Joel Peter Brown, defensa del joven, manifestó que se han hecho las diligencias de rigor con el Ministerio Público y hay muchas oportunidades de lograr que la víctima salga vencedora.

El letrado agregó que su defendido está recibiendo terapia psicológica y perdió el trabajo, en el momento que salió a relucir el tema.

"Nos gustaría que la defensa estuviera presente en este caso, no ha hecho presencia el actor. Ya se tiene identificado el lugar en el que reside, en ese sentido vamos a realizar la diligencia con la Interpol a efectos que cuando el Ministerio Público lo solicite, se le mande a buscar", precisó.

***Con información de Alexis Lorenzo.

