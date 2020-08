Juan Carlos Varela busca distanciarse de los millones de dólares que Odebrecht entregó en Panamá al misterioso 'Cachaza'

El sistema "Drousys", la plataforma utilizada por el Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) o departamento de sobornos de Odebrecht, reveló que un personaje en Panamá con el seudónimo "Cachaza" recibió 16.9 millones de dólares de la constructora brasileña.

Los pagos a través de "Drousys" figuran en el acuerdo de culpabilidad que pactó la empresa Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.).

"Cachaza" fue el segundo personaje que más pagos recibió de Odebrecht, a través de 55 transacciones, a partir del año 2007.

El exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas y el médico y exembajador Jaime Lasso son figuras, supuestamente, ligadas a las empresas que recibieron fondos de Odebrecht que luego eran triangulados hacia Panamá.

Los desembolsos más sustanciosos llegaron vía Poseidon Enterprises, compañía mediante la cual "Cachaza" recibió 5 millones 710 mil dólares.

Hay otros desembolsos que registra "Drousys" de Mex Trading Corp. por 3 millones 529 mil 733 dólares; Sarawak Corp. por 3 millones 227 mil 692 dólares, Columbia Management por un millón 640 mil 524 dólares, VTech LTD $150 mil y otros,

En la indagatoria que rindió el exmandatario Juan Carlos Varela el 20 de julio, la fiscal Ruth Morcillo no le preguntó sobre esas transacciones, salvo si conocía algo de las sociedades Poseidon Enterprises y VTech LTD y los manejos en banco Meinl Bank y Antigua Overseas Bank, pero el expresidente alegó no saber nada de eso, ni de cuentas en el Meinl Bank y Antigua Overseas Bank.'

Ruth Morcillo, fiscal que aparece muy amena en una fotografía junto a Varela y otras fiscales en la Presidencia, tibiamente le pregunta al mismo durante su comparecencia: ¿Diga el indagado si mantenía algún seudónimo dentro del sistema Drousys? "No, no conozco el sistema", fue la respuesta tibia dada por el exgobernante panameño.

¿Diga el indagado si tiene conocimiento a quién se le conoce con el seudónimo de "Cachaza"? Desconozco ese apodo. Lo ví en los medios y niego categóricamente cualquier tipo de vinculación a razón de ese seudónimo, señaló a la pregunta hecha por la fiscal anticorrupción, Morcillo.

A solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Odebrecht envió, el 17 de febrero y el 3 de marzo pasados, el listado detallado de las 18 transferencias que hizo en Panamá al personaje apodado "Cachaza".

En Brasil se denomina "Cachaza" a una bebida alcohólica que se obtiene como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar, igual que el seco en Panamá.

Las palabras "Cachaza y Cachaca" y su presunta vinculación con Varela y el escándalo Odebrecht, empezaron a sonar con más fuerza en Panamá a mediados del mes de junio de 2019.

Y a pesar de que en ese momento Kenia Porcell aseguraba que investigaba a todos en el caso Odebrecht, incluyendo al propio Juan Carlos Varela, no fue sino hasta su salida que la constructora remitió información a la Fiscalía sobre los pagos hechos a este misterioso personaje.

Ulloa no respondió

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, no respondió ayer una consulta hecha por este medio en torno a si el Ministerio Público buscaría identificar quién es el famoso "Cachaza" ante la afirmación de Varela de que no conoce a quién Odebrecht llamaba de esta manera.

Hace poco el comentarista Juan Carlos Tapia al leer una noticia en la que el exmandatario negaba ser "Cachaza", exclamó: ¡Qué huevo tiene Varela!

