Matricidio de Campo Lindbergh: ¿Qué nuevos elementos han surgido tras dos años de este horrendo crimen?

Descuartizó a su madre en el apartamento 4C, de la Torre H, ubicado en Campo Lindbergh y trató de confundir a las autoridades haciéndose pasar por enferma mental, sin embargo, pruebas médicas demostraron que Lian Angelis Josehp de León, estaba en sus cinco sentidos cuando cometió el horrendo crimen.

Versión impresa

Hoy 19 de mayo, hace exactamente dos años, Panamá fue estremecida con la noticia de que Lian Angelis Josehp de León, una joven de 32 años, había asesinado a su madre Maricel De León Lanker, desmembrado su cuerpo y colocándolo en tres cajas plásticas que mantenía en dicho apartamento.

Según fuentes, la homicida se mantuvo por aproximadamente cuatro días con el cuerpo de su madre desmembrado dentro del apartamento, hasta que los vecinos dieron aviso a las autoridades por malos olores.

Dentro de este matricidio (delito que consiste en matar a la propia madre), han surgido nuevos elementos dentro de la investigación que lleva a adelante el Ministerio Público (MP), la cual inició hace dos años.

Una fuente de la Procuraduría de la Nación indicó a Panamá América que a Lian Angelis Josehp de León se le practicaron pruebas psicológicas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), las cuales arrojaron que la misma no cuenta con problemas mentales.

Igualmente, manifestó que a la joven de 31 años, fiscales que han llevado adelante está investigación, le ofrecieron realizar un acuerdo de pena; sin embargo, la misma lo rechazó.

Ante esto, Lian Angelis Josehp de León, imputada de cargos por homicidio doloso agravado, deberá enfrentar un juicio que se tiene programado para efectuarlo en el año 2025.

Por este hecho, la joven podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel, según se estipula en el Código Penal de Panamá, específicamente en su artículo 132.

VEA TAMBIÉN: Compra de votos y todo tipo de ofrecimientos en contienda del PRD: ¿falacia o práctica cotidiana?

Para el médico psiquíatra Guillermo Rodríguez, por la forma en que se cometió este hecho de sangre, existen dos posibilidades, la primera es que Josehp de León, lo haya planificado, lo cometió y se le cayó lo que tenía planeado.

Mientras que la segunda posibilidad, según el médico, es que haya sido algo impulsivo del momento y que después de haber cometido el homicidio haya reaccionado, se dio cuenta de lo que hizo y trató de ocultar las pruebas.

“Hay que ver cuál es la causa de esa impulsividad para agredir, si fue por dinero, porque ella era adicta a las drogas o en el momento en que cometió el hecho por impulsividad o por agresión, ella estaba bajo los efectos de alguna droga”, explicó.

Rodríguez indicó que este tipo de conductas, como las de Lian Angelis Josehp de León, no son comunes en Panamá, en las cuales se mata, se agrede y luego se planifica como ocultar el cuerpo, generalmente va de la mano de un trastorno patológico de la personalidad o viene de la mano del consumo de drogas, en lo que por impulsividad del momento, comete el delito y luego recapacita y se da cuenta de lo que hizo y trata de esconderlo.

VEA TAMBIÉN: Mariano Rivera y GSP BioEnergy anuncian millonaria inversión en planta de biocombustible

En su momento, se conoció que la hoy detenida, estuvo internada en varios centros de rehabilitación para personas que consumen drogas, e incluso hasta su propia madre la acompañaba a los cultos de rehabilitación, indicaron personas allegadas al lamentable hecho.

En tanto, los parientes de la chica revelaron que estuvo recluida en el Instituto de Salud Mental (Psiquíatrico) porque presentaba conductas que hacían pensar que no estaba bien de la cabeza.

Durante un tiempo vivió con su padre, pero le robó dinero y este la echó de la casa.

Sin embargo, de joven, la hoy detenida por asesinar a su madre fue descrita como una persona estudiosa, de buenas calificaciones, ganó medallas en Olimpiadas de Matemáticas, estudio ingeniería y hablaba fluidamente el idioma inglés.

Un dato curioso es que en su anuario de graduación, Lian Angelis Josehp de León expresó que la serie "How to Get Away with Murder" (Cómo salirse con la suya en un asesinato) era una de sus favoritas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!