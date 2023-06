'No hay que creerle a quien cobardemente se tapa la cara'

La abogada Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez, representante de la empresa Excavaciones del Istmo S.A., en la audiencia de fondo por el caso New Business manifestó que la ley indica que el testimonio de los testigos protegidos no tendrán valor probatorio sino no son expuestas al contradictorio en el juicio.

Algo que claramente no sucedió en este caso, toda vez que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada no hizo comparecer a los testigos protegidos que sirvieron como prueba principal en este proceso legal.

"La ley dice que el testimonio de los testigos protegidos no tendrá valor probatorio, sino son expuestos al contradictorio en el juicio, esto para probar sus aseveraciones", afirmó.

"Hay que creerle a quien cobardemente se tapa la cara, como darle valor probatorio a ese testimonio", acotó.

Quintero comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los testigos protegidos y la importancia de que puedan ser contrainterrogados, ya que sino vulnera garantías fundamentales de los investigados.

Indicó que la juez Baloisa Marquínez le solicitó al fiscal que hiciera los esfuerzos para localizar los dos testigos protegidos en este proceso, sin embargo, el mismo informó que le fue imposible hacerlo.

Ante esto, Marquínez señaló que en su momento ella le dará el valor probatorio a esta prueba que no fue presentada en el juicio. Frente a esto, Quintero le pidió a Marquínez que desestimó el testimonio de los dos testigos protegidos de este proceso.

Otro punto importante que dejó establecido Quintero, fue el hecho de que ellos como defensa no pudieron acudir a la Fiscalía cuando los testigos protegidos comparecieron, toda vez que fue en pandemia y además de esto el fiscal Emeldo Márquez le había aplicado una reserva al expediente.

"El 23 de septiembre de 2020, uno de los testigos protegidos acudió a la Fiscalía a establecer su acuerdo, en ese momento estaba la pandemia y además de esto el fiscal le aplicó una reserva al expediente, por lo que no pudimos contrarrestar su testimonio", aseveró.

De forma puntual, la letrada agregó que el fiscal de la causa no presentó la prueba perfeccionada al proceso y que en cuanto a su cliente nunca se estableció el delito precedente.

Quintero puntualizó que la Fiscalía no logró revisar el estado de inocencia de mi representado, por lo que le pido que declare la absolución de mi representado Gonzalo Gómez.

