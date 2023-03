Seis meses tras las pistas de la menor Aderlyn Llerena

“No quiero esperar más por mi hija, ya he esperado mucho”, manifestó Dalys Saldaña, madre de Aderlyn Llerena, de nueve años de edad, quien desapareció hace casi seis meses en el distrito de San Miguelito, cuando se dirigía hacia su escuela.

Con mucho pesar y dolor, la progenitora de Aderlyn le pide a las autoridades panameñas que le den una respuesta sobre el caso de su hija.

El 1 de marzo de 2023, funcionarios del Ministerio Público, unidades de la Policía Nacional y familiares reanudaron la búsqueda de Aderlyn, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de septiembre de 2022. Puntualmente, la búsqueda de pistas e indicios se realizó en el Sector de Las Trancas.

“La decisión de reactivar esta búsqueda fue por unos vídeos y aún no han hecho nada, me dicen que están en investigaciones por parte de la Fiscalía”, indicó la madre con mucha tristeza, quien agradeció el apoyo que le ha dado la comunidad en los momentos difíciles que vive.

En reiteradas ocasiones, la señora Saldaña ha cuestionado el accionar de la Fiscalía, sobre todo porque le dijeron que las cámaras de vigilancia cercanas no funcionaban y ahora hay datos que indican lo contrario.

"Estoy indignada. Me dijeron que una cámara no se veía y otra no servía. Ahora vengo a ver otras cosas. Una cámara que sí sirve y da pistas. Ha pasado tanto tiempo para esto. Se debió hacer una búsqueda más clara", dijo.

Saldaña recrimina que los investigadores se enfocan en su familia y hermano sin mostrarle lo que arrojaba la cámara.

Específicamente, en el video, de acuerdo con Saldaña, se muestra a la niña cruzar la calle a la hora exacta a la que siempre se dirigía su hija a la escuela.

También se ve "a un tipo" esperando, quien antes saluda a otra persona.

Si bien en las grabaciones no muestran con claridad quién es esa persona, la madre de Aderlyn destacó que hay indicios de que se trataría de un hombre con antecedentes por pedofilia.

Por este caso, no hay ninguna persona detenida hasta el momento, por lo que no hay un tiempo límite de investigación, según aclaró una fuente judicial a este medio.

En su momento, Maruquel Castroverde, fiscal de homicidios de San Miguelito, comentó que esta investigación se ha mantenido activa, esto con la finalidad de tratar de esclarecer este caso.

“Esta diligencia reforzada la aplica el Ministerio Público a una investigación, en la que hay una niña desaparecida y en la que todavía no se tiene la explicación consecuente ante la ley”, expuso la funcionaria del Ministerio Público.

En diciembre pasado, se conoció que un equipo de fiscales e investigadores se mantenían analizando todos los elementos e indicios recaudados vinculados a este caso de desaparición.

Entre los elementos analizados se encuentran los informes periciales, inspecciones de campo, trabajo e informes investigativos desarrollados con instituciones colaboradoras vinculadas al proceso.

Además, un número plural de entrevistas estaban siendo verificadas una por una.

Esta investigación cuenta con 3 tomos que contienen un aproximado de 55 entrevistas entre familiares, miembros de la comunidad y otras personas; pruebas científicas y diferentes tipos de peritajes.

Igualmente, inspecciones oculares efectuadas en los alrededores de la residencia de la menor y otros puntos; incluyendo una labor de empadronamiento; entre otras acciones investigativas.

Por este caso, la Policía Nacional está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares a quién dé información de Aderlyn Llerena.

De tener información certera, las personas pueden llamar al 104 o al 507-3312/512-2511.

