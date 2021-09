Sidney Sittón: 'Cuadernillos tienen el mismo valor que el papel higiénico que se compra en la tienda'

El predominio de los hechos tecnológicos y digitales irónicamente es el gran ausente en el juicio por los supuestos pinchazos telefónicos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

Sidney Sittón, integrante de su equipo de defensa, reiteró la incapacidad de la fiscalía para manejar las pruebas digitales y recordó que la extensa lectura de cuadernillos no conduce a nada.

"El Ministerio Público no sabe manejar la prueba digital. Este es un juicio que debería versar sobre hechos tecnológicos, digitales, pero ellos no saben manejar eso, ni tienen la más remota idea de cómo se hace y yo no les voy a enseñar tampoco. Esto es una pérdida de tiempo", explicó el abogado, este lunes.

De acuerdo con Sittón, ni siquiera en el sistema inquisitivo las lecturas eran tan prolongadas como la que se realiza en la actualidad en el juicio contra Martinelli. Cuestionó, además, cuál es el beneficio que puede tener la lectura de más de 3,200 páginas.

"Ni siquiera en el sistema viejo se leyó tanto como aquí. Qué calidad de información le llega a un juez en una lectura de documentos (cuadernillos) que tienen el mismo valor que el papel higiénico que se compra en la tienda. Esto es ridículo. No se sabe el origen, no tienen integridad, ni tienen certificado de análisis forense", expuso.

El letrado manifestó que las irregularidades se vienen dando desde hace meses. Resaltó que ni siquiera hubo una fase de investigación y que lo que hizo el exmagistrado Jerónimo Mejía en la fase intermedia fue apocalíptico.

"Ahora en el juicio también se ven cosas ridículas. Esa es la forma en la que el Estado desperdicia el dinero de los contribuyentes", precisó.

El abogado reconoció que no pueden esperar absolutamente nada nuevo y fructífero para la causa.

La lectura de cuadernillos, según el equipo defensor, debe finalizar entre el 15 y 25 de este mes.

***Con información de Víctor Arosemena.

El abogado Sidney Sittón, del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, aseguró este lunes que el Ministerio Público no sabe manejar la prueba digital en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos y que él no le va a enseñar.

