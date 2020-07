Ese cabello

Tengo que admitir que ese cambio de “look” que se hizo Jenia Nenzen en su cabello no se le ve mal, pero no es dizque “¡Wao!”., tampoco es que se lo deben aplastar tanto. Se fueron del cielo a la Tierra, tenía que ser un término medio, pues con esas olas que le hacían también exageraban, pero ahora se pasaron se le ve “chupado”. Pero, al menos cambió. ¡Bien!

No se pasen

No sé si es que estoy viendo mal, pero el maquillista de Jelou! se pasa con Eddy Vásquez, demasiado polvo y base para el “mijito”, ya pare la mano. Cuándo van a comprender que eso no se ve nada bien, recuerden que a veces “menos es más”. Se ve tan exagerado, que siento que si se ríe se le cae un pedazo de rostro. ¡Ay no! No hagan más eso, se pasan.Pena ajena

Oye, qué pena me dio con la periodista Hellen Concepción cuando estaba dando el reporte de los casos de la COVID-19 en las cárceles del país. En un momento la “mijita” dijo: “Hasta el momento todos se recuperaron menos el fallecido”. ¡Qué patinazo! Bueno, imagino que fue la presión y el estrés, pues si alguien se murió, obvio que no se recuperó. A todos les pasa.