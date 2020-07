Feo

¡Ay no! ¿Qué le pasó a Alexa Chacón con ese maquillaje? De verdad que se le veía horrible esa sombra celeste, quedé sorprendida al verla. Fuera de lugar, parecía como un mal chiste. ¿Será que lo hizo intencional? No, yo no lo creo. Y le han llovido las críticas, pero estoy con ellos, se pasa, ni difuminado se le veía. ¡Espantoso! No lo vuelva hacer. Pero, para gustos lo colores.

¡Rico!

¿A alguien más le gustan las recetas de Alex te cuenta? A mí me encantan, me parecen que son sencillas y que no anda con payasadas, ella va a lo que va. Aunque espero que no se le pegue la bobería de unas por ahí, sería triste. Ese brownie que presentó en estos días se veía riquísimo para pasar esta cuarentena. En fin, siga así “mijita”, va por buen camino.

Me gustó

Oye, en Jelou! la están botando con esas entrevistas con los hijos del fallecido Diomedes Díaz. Vi que la que le hizo Stevens Joseph a Rafael María Díaz hijo de “El Cacique” con Alix Ramírez. Me pareció chévere escuchar al “mijito”, se le ve como bien humilde. Qué bueno conocer más de los hijos del Diomedes, porque siempre se habla es de los hijos que tuvo con Patri.