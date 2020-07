Me gustó

Versión impresa

Oye, me está gustando ese segmento de comida de Tu Mañana. Los chefs lo hacen muy bien y es variado. En estos días vi al chef Héctor Correa haciendo un desayuno típico, se veía muy bueno. Sí, ya sé que muchos dirán que era una tontería, salchichas con hojaldre, pero precisamente ese es el detalle que es un plato común y que lo tomaron en cuenta.

Más o menos

¿Qué les parecen los en vivos de Hablando de farándula con Orlando Muñoz? Uy, voy hacer bien sincera, no es que me maten. El último que vi fue el que hizo junto a Patty Castillo, y ni fu ni fa. No es que lo haga mal, pero creo que necesita más práctica el “mijito”, Patty lo ayudó un poco. Pero, en términos generales debe mejorar. ¡Métale más sazón!

Bien

No le había prestado mucha atención a la corresponsal de Chiriquí en Telemetro, Astrid Carreño. Oye, la “mijita” no lo hace nada mal y sus “outfit” están de lo mejor, al menos el rosa que le vi ayer en el noticiero. Debe ser que tiene un buen asesor, ella tiene buenos gustos o ambas cosas. Lo cierto es que también su cabellera le va como anillo al dedo. ¡Felicidades!