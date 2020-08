Bien

Oye, de verdad que estoy con el grupo que aplaude el trabajo que hizo La Lupe en Yo Me Llamo. Fue una buena elección, desde las audiciones cautivó con su voz. Claro está que cada quien tenía a su preferido, yo no tenía favoritismo por ninguno, pero reconozco que hizo un buen trabajo en el escenario. Felicidades y saque provecho de su gran talento.

‘Di-vi-na’

¡Bella! Así lució Ingrid de Ycaza con ese atuendo que usó en la final de Yo Me Llamo. “Es-pec-ta-cu-lar”, ese traje con esa capa larga. De película. Es que la “mijita” siempre ha tenido aciertos a la hora de elegir un “outfit”. Aunque, en una u otra ocasión se ha pasado y ha quedado fuera de lugar, pero en la mayoría de los casos han sido atinados.

¡No!

No me convenció el atuendo que usó Ana Alejandra Carrizo en el “backtage” de la final de Yo Me Llamo. Creo que se van a los extremos, siento que debió ser algo menos formal. Parece que fuera a una reunión empresarial. Se daba un aire a la periodista Julia Elena Alvear. Ojo, no quiero decir que estaba fea, sino que no lo vi apropiado para el tipo de evento.