¿Qué le pasó?

Oye, qué le pasó a Roseta Bordanea en su cabello. ¿Será que no encontró peinilla? ¡Santo! Está bien que no luzca como si fuese a una cena de gala, pero debe darle cariñito a su cabello. Bueno, voy a pensar que no tuvo tiempo de acicalarse. Sin embargo, sí tengo que felicitarla por esa entrevista que le hizo al Dr. Gustavo Carrizo, fue muy interesante.

Sentimiento

Muy buena la dedicación del “Tipi-tips” de Elena Llorach a Kendal Royo, muy sentimental, me llegó al alma. Pero, no es para menos, un gran personaje que siempre resaltó el folclore y las tradiciones del pueblo panameño. Además, de su gran papel en el programa “Hecho en Panamá”, definitivamente dejó huellas. Muy espontáneo. Quedará en los recuerdos de muchos.

Atinado

Bueno, ¡también felicitó a Jelou! por esa entrevista y conversatorio sobre Kendal Royo que realizó junto a Lucho Pérez, Freddy Velásquez e Israel Berastegui. Muy bueno que le estén haciendo estos homenajes a Kendal. Me encantó escucharlos hablar de sus vivencias con Kendal en la televisión y fuera de esta. De seguro, quedan muchas historias que contar.