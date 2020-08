¡Bien!

Me está gustando la iniciativa de Tu Mañana de presentar a diferentes “chefs” en su segmento de gastronomía. La marquesa de chocolate que hizo la chef Jenny Guerra, se veía bien rica. Creo que ha sido una buena iniciativa, luego de la salida de su “chef” de planta. Hasta el momento, los que he visto participar en el programa, explican de una manera sencilla y agradable.

Qué bueno que haya periodistas que están siguiendo las medidas de prevención contra la COVID-19. Me gustó ver a Jaime Saldaña, corresponsal de Chiriquí, pues mientras hace sus reportes usa su debida mascarilla y toma la distancia sugerida por el Minsa para hacer su trabajo. Lo digo, porque hay unos periodistas que creen que no está pasando nada. Son descuidados.

Oye, no le había prestado tanta atención al presentador Rogelio W.L. de SERTV, de verdad que el “mijito” tiene talento en lo que hace. Además, de ese “feeling” para conectar con la juventud. Ah, y no puedo pasar por alto que Rogelio es bien guapo y se viste acorde al momento, nada de exagerar. Me gusta que den a conocer el trabajo de las nuevas generaciones.