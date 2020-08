No y no...

Versión impresa

Sí, regreso con Massiel Rodríguez. ¿Qué le ocurre en ese cabello? se le ve extraño. No sé por qué no le cambian el “look”, es exagerado. Estoy segura que si se lo cambian se verá hasta más joven. Ese “blower” ya no le queda bien, ¡comprendan eso! Y ni hablar de los “outfits”, se ve bien señora y no es que sea malo, pero ella es muy guapa, exploten eso.

Muy ‘cool’

Interesante la entrevista que le hicieron a Male Sucre en Jelou! acerca de cómo pasa su cuarentena. Male siempre ha sido carismática y sencilla, esto hace que les caiga bien a muchos. Aunque, como todos, siempre habrán detractores. Nathalia hizo que la entrevista fluyera y hasta temas de mamás hablaron. De verdad que fue interesante y divertido. Sigan por esta línea.

¡Miedo!

¡Ay no! Me da una angustia cada vez que veo al periodista Carlos Rivera, pareciera como si siempre estuviese bravo. Déjese de eso, sé que solo son los gestos que hace, porque realmente no está enojado, pero cambie esa cara, a cualquiera asusta. No obstante, lo felicito por el trabajo que hace como presentador, hace un balance, porque la compañera no lo ayuda mucho.