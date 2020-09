Bueno

Versión impresa

Oye, qué interesante ese reporte del vivero que hizo Hugo Stocker. Un tema sencillo, pero de provecho para muchos que quieren hacer el intento en sus casas. Además, la visita a este vivero que es un emprendimiento, le ayudará al dueño a potenciar su negocio, y está muy bien ese gran apoyo en estos momentos tan difíciles. Sigan por esa línea. Felicidades.

Saludable

Qué buena idea de poner en marcha el segmento “Actívate” por Sertv, es educativo y bueno para salud. Los entrenadores se desenvuelven bien y no son tan complicados. Eso lo hace más interesante y al parecer a la gente gusta, he leído los comentarios. Aunque sé que a muchos les parecerá una tontería, de seguro habrá algún grupo que le saque el máximo provecho.

Parece, ¿será?

Suena interesante el programa Fuego vs Fuego, que está pronto a estrenarse. ¿Será por todo ese bombardeo publicitario? Puede ser, pero lo importante es que suena “cool”. Aunque ya vi que a uno de los invitados le están dando palo y aún no inicia el programa. Espero sepan elegir bien a las caras “famosas” que veremos en pantalla y que estos no lleguen a hacer payasadas.