No le había prestado atención a Marelissa Him en #ContactosTVN, me gusta. Esta fue una buena elección, la “mijita presenta bien, con la dinámica que se requiere para este tipo de programas. Además, me han gustado los “outfits” que utiliza, no son exagerados, qué bueno que no luce tanto chécheres. Sus peinados y maquillajes son sencillos. ¡La felicitó, siga así!

Ya lo he dicho antes, me encanta el trabajo de Jermaine Cumberbatch. Sus reportes son atinados y completos, no deja cabos sueltos. De verdad que ha seguido los consejos de su “paisana” Delfia Cortez, quien ha ejercido su profesión como debe ser. Además, él siempre usa vestimenta adecuada, porque hay unos que andan con saco y corbata en pleno día soleado.

Una vez más le doy un aplauso de pie a Emilio Batista que desde que inició la cuarentena no ha bajado la guardia con las medidas de protección contra la COVID-19. Así debe ser y este ejemplo deberían de tomarlo algunos de sus colegas, que me dan angustia cómo salen a la calle. Tienen que pensar más en su familia y en sus compañeros de trabajo.