¡Sorprendida!

Quedé con la boca abierta al ver el “look” de la “chef” María de Los Ángeles, casi ni la reconozco. ¡Qué cambio! O, será que las pantallas me hacían verla diferente. Aunque sé que algunos dirán que no le va, yo sí creo que le queda muy bien. Además, me encantó ese dulce que preparó en Tu Mañana. Me gustó la explicación de cómo se prepara, sin tantos rodeos.

Interesante

Oye, qué “cool” ese programa “Estilo Humano” con Debbie Kuzniecky, es muy “pritty”. Se puede ver de todo un poco para aquellas personas que les gusta el mundo del arte y la moda. Temas muy interesantes y que Debbie Kuzniecky presenta como debe ser . Nada de improvisar y si lo hace no se le nota para nada. ¡Me encantó! La felicito.

¡Cuidado!

Muy bueno el reporte del periodista de Sertv, José Adames, en relación a que los lava autos se reincorporan a sus funciones. Sin embargo, ahora que ya se reactivaron otros sectores económicos, en medio de esta pandemia, deben tomar medidas de prevención más estrictas, no solo el cubre bocas, le aconsejo a él y a otros periodistas que también usen la mascarilla facial.